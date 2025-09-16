Медведев поставил задачи «Единой России» в Госдуме

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на встрече с фракцией в Госдуме поставил задачи на осеннюю сессию и будущую избирательную кампанию 2026 года. По данным пресс-службы ЕР, в центре внимания работы депутатов остается сохранение всех соцгарантий, финансирование народной программы и поддержка участников спецоперации.
«На отдельном контроле надо держать индексацию социальных выплат и минимального размера оплаты труда. Президент поставил задачу увеличить его до 35 тысяч рублей к 2030 году. Во всех этих случаях требуется сбалансированные решения с учётом возможностей бюджета», — отметил председатель ЕР. Его слова приведены на сайте партии.
Медведев отметил, что депутатам предстоит значительная работа над проектом федерального бюджета, а также подготовка к избирательной кампании 2026 года. Основной задачей партии в предстоящей кампании, по его словам, является достижение безоговорочной победы.
Председатель ЕР подчеркнул, что итоги Единого дня голосования 2025 года свидетельствуют о прочных стартовых позициях «Единой России». Как отметил политик, партия вновь доказала свое право называться силой, представляющей интересы большинства граждан.
«Мы улучшили свои позиции. В среднем по стране партийные списки „Единой России“ поддержали около 60% избирателей. Мы понимаем все составляющие этого успеха. Но сам по себе результат достойный. Хочу поблагодарить коллег, которые включились в предвыборную работу в своих регионах. Очень скоро надо включиться в подготовку больших выборов», — заявил Медведев.
В ходе заседания председатель «Единой России» напомнил, что за время работы Думы восьмого созыва почти 700 инициатив партии стали законами, из которых более 200 касаются народной программы. На ее реализацию из федерального бюджета было направлено 17 триллионов рублей. Особое внимание уделено пакету из 140 законов, направленных на поддержку участников СВО и их семей, включая предоставление социальных льгот, бесплатного обучения и проезда ветеранам, а также специальных квот для поступления вдов военнослужащих в вузы и колледжи.
В числе приоритетов осенней сессии также принятие законопроекта о бесплатном повторном средне-специальном образовании для ветеранов СВО и расширение перечня заказчиков целевого обучения в вузах за счет бюджетных средств. Медведев поручил депутатам дополнить закон о платформенной экономике новым законом-спутником и подготовить инфраструктуру партии к кампании 2026 года, уделяя особое внимание молодежи, волонтерам и ветеранам боевых действий.
Ранее Госдума приступила к работе на первом пленарном заседании осенней сессии, открывшейся во вторник, 16 сентября. В ходе заседания депутаты рассмотрели ряд законопроектов, в том числе инициативы, предусматривающие присвоение новых званий участникам СВО, а также другие вопросы.
