В мире

Украина

Politico: ЕС не удалось договориться о передаче российских активов Украине

24 октября 2025 в 01:14
Решение об экспроприации активов РФ не принято из-за сопротивления Бельгии

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Решение о возможной экспроприации российских активов в рамках механизма так называемого репарационного кредита отложено до декабрьского саммита Евросоюза. Обсуждение этого вопроса застопорилось из-за позиции Бельгии, выразившей несогласие с предложенной схемой. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров на прошедшем саммите ЕС. 

«По репарационному кредиту прорыва не достигнуто. Формулировки итогового заявления лишь поручают Еврокомиссии представить свои новые предложения на саммите ЕС в декабре», — отметил Politico.

В дополнение Politico сообщает, что по итогам саммита 26 из 27 стран Евросоюза одобрили заявление по Украине, тогда как Венгрия участия в голосовании не принимала. Премьер-министр страны Виктор Орбан в этот день отсутствовал на дискуссии из-за поездки на митинг «Марш мира», прошедший в Будапеште в День памяти венгерского восстания 1956 года.

Вопрос о введении репарационного кредита, предполагающего передачу части российских активов в пользу Украины, ЕС рассматривает с весны 2024 года. Бельгия, на территории которой размещены основные активы, выступает за более детальное обсуждение правовых и политических последствий этой меры.

