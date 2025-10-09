Politico: Бельгия выставила Евросоюзу условия по российским активам

Бельгия направила Евросоюзу (ЕС) перечень условий по использованию замороженных российских активов, подчеркнув неприемлемые для себя сценарии их применения в интересах Украины. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на официальное заявление премьер-министра страны Барта Де Вевера.
«Бельгия обозначила свои „красные линии“ в отношении использования российских активов для финансирования репарационного кредита Украине в размере 140 миллиардов евро, включая соглашение стран ЕС о разделении всех текущих и будущих рисков, связанных с планом на сумму, превышающую 170 миллиардов евро», — сказано в материале. Он опубликован на сайте Politico.
Согласно информации, полученной изданием, на недавнем саммите ЕС в Копенгагене, Де Вевер представил ряд требований к Евросоюзу. Среди ключевых пунктов, выдвинутых бельгийской стороной, значится «отказ от поддержки любых мер, которые могут быть интерпретированы как конфискация активов». Также Бельгия настаивает на предоставлении странами сообщества «юридически обязывающих, строго реализуемых гарантий того, что европейские страны разделят все текущие и будущие риски», касающиеся как Euroclear, так и самой Бельгии.
Помимо прочего, глава бельгийского правительства потребовал заключения соглашения «о немедленном погашении задолженности в случае, если Euroclear потребуется вернуть активы России, например, после достижения мирного договора» по Украине. Де Ведер в ходе своего выступления акцентировал внимание на критической недостаточности объема гарантий, предлагаемых Еврокомиссией в размере 170 миллиардов евро. По его мнению, данная сумма не соответствует потенциальным рискам, которые могут значительно превышать заявленную номинальную стоимость.
Глава правительства также подчеркнул необходимость пересмотра условий прекращения действия гарантий. Он заявил, что их автоматическая отмена после снятия санкций является неприемлемой, так как существует вероятность возобновления арбитражных споров даже по прошествии значительного периода времени.
Ранее председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сделала официальное заявление, в котором подчеркнула, что ЕК не планирует осуществлять конфискацию замороженных российских активов, находящихся на территории западных стран. Вместо этого, согласно ее словам, эти средства будут использованы в качестве обеспечения для предоставления кредитов Украине. Значительная часть суверенных активов Российской Федерации, заблокированных в европейских юрисдикциях, общая сумма которых превышает 200 миллиардов евро, сосредоточена на платформе Euroclear в Бельгии.
