В Пермском крае умер протоиерей Марк Сокольщик

24 октября 2025 в 04:35
В Прикамье попрощаются с протоиереем

В Прикамье попрощаются с протоиереем

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Пермском крае 23 октября скончался настоятель храма Иконы Божией Матери Одигитрия в селе Шерья Нытвенского округа Пермского края протоиерей Марк Сокольщик. О его смерти сообщили представители церковной общины в соцсетях.

«Дорогие Братья и Сестры! Сегодня, 23 октября, отошел ко Господу наш дорогой батюшка, почетный настоятель отец Марк! Вечная Память и Царствие Небесное новпредставленному протоиерею Марку», — говорится в публикации на странице церкви в соцсети «ВКонтакте».

Отец Марк Сокольщик был одной из ключевых фигур духовной жизни села Шерья и долгие годы возглавлял храм Иконы Божией Матери Одигитрия. Под его руководством приход неоднократно проводил благотворительные акции, развивал церковное просвещение и реализовывал проекты по поддержке местного сообщества. Прощальная литургия и отпевание пройдут в главном храме села утром 25 октября.

Церковь Иконы Божией Матери Одигитрия, где служил отец Марк, была возведена в XVIII веке и признана объектом культурного наследия. Протоиерей Марк Сокольщик возглавлял этот храм на протяжении последних лет. Он активно занимался восстановлением и поддержкой духовной жизни села.

