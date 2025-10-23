В Пермском крае умер протоиерей Марк Сокольщик

В Прикамье попрощаются с протоиереем Фото: Илья Московец © URA.RU

В Пермском крае 23 октября скончался настоятель храма Иконы Божией Матери Одигитрия в селе Шерья Нытвенского округа Пермского края протоиерей Марк Сокольщик. О его смерти сообщили представители церковной общины в соцсетях.

«Дорогие Братья и Сестры! Сегодня, 23 октября, отошел ко Господу наш дорогой батюшка, почетный настоятель отец Марк! Вечная Память и Царствие Небесное новпредставленному протоиерею Марку», — говорится в публикации на странице церкви в соцсети «ВКонтакте».

Отец Марк Сокольщик был одной из ключевых фигур духовной жизни села Шерья и долгие годы возглавлял храм Иконы Божией Матери Одигитрия. Под его руководством приход неоднократно проводил благотворительные акции, развивал церковное просвещение и реализовывал проекты по поддержке местного сообщества. Прощальная литургия и отпевание пройдут в главном храме села утром 25 октября.

