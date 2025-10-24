Пермские депутаты готовы потратить миллионы на освещение своей работы

Подрядчик должен информировать население о деятельности депутатов посредством телевизионного вещания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермская городская дума объявила аукцион на поиск подрядчика, который будет информировать население о деятельности депутатов посредством телевизионного вещания. Начальная и максимальная цена контракта составляет 11 млн рублей. Информация появилась на портале Госзакупок.

«Подрядчик должен размещать видеосюжеты о работе городской думы на трех телеканалах. Победитель обязуется ежедневно, по будням, готовить новостные материалы. Продолжительность сюжетов — в диапазоне 60–90 секунд и 601–1200 секунд», — следует из техзадания, передает РБК Пермь.