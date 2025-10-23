Ученик Трутнева и создатель мануфактуры: чем известен мэр Перми, которому прочат повышение

Эдуард Соснин возглавляет Пермь более двух лет Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Пермском крае идет формирование нового правительства, которое ушло в отставку после выборов губернатора. Одним из претендентов на должность вице-премьера называют мэра Перми Эдуарда Соснина, который в случае назначения сохранит и пост главы краевой столицы. Это будет первый прецедент в Прикамье и один из немногих в стране, когда чиновник будет работать мэром и зампредом правительства региона одновременно. URA.RU решило вспомнить, чем известен Эдуард Соснин, ставший мэром миллионного города два года назад.

Образование

Эдуард Соснин родился 27 ноября 1982 года в городе Лысьва Пермской области. В 1999 году с серебряной медалью окончил местную школу №6 (в ней же учился актер сериала «Реальные пацаны», а ныне музыкант VAVAN — Владимир Селиванов).

Затем Соснин поступил в филиал Высшей школы экономики (ВШЭ) на факультет менеджмента. Успешно окончив бакалавриат в 2005 году, он попал в число 20 человек, которые бесплатно отправились учиться в магистратуру московской ВШЭ.

Будущий мэр Перми работал менеджером в Москве Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Работа в Москве, миллиарды и первая неудача

После будущий мэр Перми работал в крупной оптовой торговой компании в Москве. Вначале был менеджером по закупке китайских товаров, а потом стал генеральным директором.

«Став гендиректором, добился повышения контролируемого оборота фирмы с полутора до двух миллиардов в год. С владельцами той компании родилась совместная идея — открыть торговую сеть, где я был бы соучредителем с должностью гендиректора. Но не получилось. Это одна из самых больших и первых моих неудач: что-то „не дожал“, не доделал. Я уже мыслил себя владельцем заводов, газет, пароходов, но увы…», — рассказывал Соснин в одном из интервью.

Деревянная мануфактура имени Соснина

Вернувшись из Москвы в Лысьву, он основал производство по производству вешалок и других товаров под брендом «Деревянная мануфактура Соснина». В родном городе это было сделать дешевле, чем в Москве. Купленное в кредит китайское оборудование разместили на площадях бывшего ремонтно-строительного участка Лысьвенского метзавода.

«В месяц в нашу страну завозится около миллиона деревянных вешалок. Подумал, а почему мы их из Китая завозим, когда в России столько деревьев растет? Неужели мы сами не можем их выпускать?!» – так объяснял бизнесмен свою идею.

Многие знают, что Соснин занимался производством плечиков, а он еще продавал продукцию из стекла и керамики, например, кувшинов и пивных кружек. «Стекольную тему развиваем. Освоили новую форму — пивную кружку. Недавно алкогольная сеть из Самарской области заказала нам 20 тысяч кружек с изображениями футболистов. Много чего пробуем, разрабатываем опытные образцы. Например, баночку для смузи. В бизнесе надо чем-то выделяться, персонифицироваться», — делился Соснин опытом развития бизнеса в 2018 году.

Наставником Эдуарда Соснина был Юрий Трутнев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Победитель конкурса «Лидеры России»

В 2018 году Соснин победил во Всероссийском конкурсе «Лидеры России», а его наставником стал полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. В конкурсе пермяк занял 20-е место из 300 победителей и получил грант в миллион рублей на обучение. Он потратил его Стокгольмскую школу экономики в Москве. Все это стало важным лифтом, который ускорил переход Соснина из бизнесменов муниципального уровня в чиновники краевого ранга.

Покупка профилактория

В 2018 году Соснин купил и занялся реставрацией бывшего заводского профилактория «Березка», предназначенного для отдыха детей. А в 2022 году на сайтах по продаже недвижимости были опубликованы объявления о продаже базы отдыха. В одном из объявлений был указан номер некоего Эдуарда, совпадающий с номером телефона Эдуарда Соснина. Впоследствии Соснин пояснял, что его номер написан в объявлении ошибочно.

Назначение Соснина министром оказалось неожиданным для многих Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Министр экономического развития

После победы на губернаторских выборах в 2020 году новый губернатор Дмитрий Махонин формировал новый состав и структуру краевого правительства. Среди новых министров в него вошел и Эдуард Соснин. Тогда Соснина называли ставленником будущего депутата Госдумы РФ Романа Водянова, возглавлявшего на тот момент пермское региональное отделение «Опоры России», в совет которого входил Соснин.

Мэр Перми

В августе 2023 года на заседании Пермской гордумы Эдуард Соснин был избран депутатами главой Перми. Из 30 присутствовавших на заседании парламентариев только 18 человек приняли участие в голосовании за его «конкурента» — главу Ленинского района Александра Русанова (10 высказались «против», восемь — воздержались). При рассмотрении кандидатуры Соснина голосовали 30 депутатов, из них 24 его поддержали.

Губернатор Дмитрий Махонин подарил Эдуарду Соснину кувалду Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Молот для вышибания чиновничьей дури

На инаугурации новоиспеченного мэра Перми поздравить вышел губернатор. После напутственных слов он перешел к подаркам: вручил Соснину книгу, посвященную истории Пермского края, а затем подарил кувалду:

«Попросил заводчан с „Мотовилихи“ создать это оружие — молот. Он является символом как самого завода, так и Прикамья. Ведь Пермь и Лысьва — это города трудовой доблести. Это символ несгибаемости уральского характера. Ну и, конечно же, помимо фитнеса, этот молот можно использовать для вышибания чиновничьей дури из головы», — проинструктировал Соснина Махонин.