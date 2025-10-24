Кельтский Самайн и онлайн-вечеринка с доулами смерти: как пермякам отпраздновать Хэллоуин

Празднование Хэллоуина в Перми будет продолжаться с 25 октября по 2 ноября Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В конце октября Пермь традиционно погружается в атмосферу мистики и веселья. В этом году горожан ждут не только костюмированные вечеринки, но и концерты, камерные квартирники и даже философские онлайн-встречи. Выбрать формат по душе смогут и любители громких шоу, и те, кто предпочитает тихие размышления о границе жизни и смерти. Подборка площадок и событий, где можно отметить Хэллоуин в 2025 году — в материале URA.RU.

Костюмированный бал

В концерт-холле «Свобода» 25 октября пройдет масштабная Хэллоуин-вечеринка. Гостей ждут живые выступления музыкальных групп, тематические коктейли и розыгрыши призов. Организаторы обещают мистическую атмосферу: оформление зала, фотозоны и конкурсы для самых смелых. Вход в пугающих и креативных костюмах только приветствуется, именно они станут главным украшением вечера.

Онлайн-вечеринка с доулами смерти

Русскоязычное комьюнити Death Foundation 29 октября проведет необычную Zoom-вечеринку с доулами смерти для всех желающих. Это мероприятие для тех, кто интересуется темой границы между мирами, любит Хэллоуин, но предпочитает встречать его дома. Участников ждут обсуждения «теневой стороны» помогающих специалистов, викторина на околосмертную тему, «теневой тиндер» и даже комната страшилок у виртуального костра. Организаторы советуют подготовить костюм, чтобы участвовать в конкурсе нарядов.

Продолжение после рекламы

Мистический перформанс

Каждый сможет найти мероприятие по вкусу Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

С 30 октября по 2 ноября ресторан Alter Ego приглашает гостей на серию вечеров с особым пугающим меню. Основное действие развернется 31 октября. Здесь выступит иллюзионист Михаил Кобяков и пройдет мистический перформанс, подробности которого организаторы держат в секрете. Гостей просят быть готовыми к сюрпризам, но испытать их смогут только те, кто останется до конца.

Акустический квартирник

Музыкальная студия «Лаборатория звука» 31 октября проведет акустический квартирник, за которым последует костюмированная вечеринка. Организаторы предупреждают, что формат будет камерным. Будет всего несколько выступающих, но зато теплая атмосфера и возможность выиграть призы за лучший костюм.

Каверы на рок-хиты

Бар «25/17» 2 ноября примет концерт группы КУАР, который пройдет под лозунгом «День Святого Хэллоуина!». Прозвучат каверы на культовые группы — от «КиШ» и «Агаты Кристи» до Rammstein и Depeche Mode, а также авторские композиции коллектива. Гостям в тематических костюмах обещана скидка.

Самайн по-пермски