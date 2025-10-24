Главный финансовый документ Пермского края принят в первом чтении: какие расходы заложены на три года

Порядка 70% расходов бюджета Пермского края направлено на социальные программы Фото: правительство Пермского края

Законодательное собрание Пермского края в первом чтении одобрило проект бюджета региона на 2026-2028 годы. Представленный документ признан устойчивым и сбалансированным. В бюджете предусмотрено развитие инфраструктуры, поддержка муниципалитетов и выполнение всех социальных гарантий для жителей края. Подробнее о параметрах бюджета и ключевых направлениях расходов — в материале URA.RU.

Основные параметры бюджета

Объем расходов бюджета Пермского края на 2026 год составит 303 млрд рублей, на 2027 — 319 млрд рублей, а на 2028 — 314 млрд рублей. Дефицит в следующем году запланирован на уровне 26,7 млрд рублей, что не превышает 10% собственных доходов региона. Государственный долг сохранится в пределах, установленных федеральным законодательством.

Армен Гарслян отметил, что каждый год бюджет Пермского края растет Фото: правительство Пермского края

Как отметил председатель комитета краевого парламента по бюджету Армен Гарслян, документ отражает устойчивое развитие экономики региона. «Из года в год бюджет становится все конкретнее и профессиональнее. Он остается сбалансированным, несмотря на мировые и внутренние колебания. Наш промышленный потенциал позволяет сохранять стабильность, а жители могут быть уверены, что бюджет твердый и надежный», — подчеркнул Гарслян.

По словам спикера заксобрания Валерия Сухих, проект документа отвечает реальным приоритетам регионального развития. «Расходные статьи бюджета сверстаны с учетом конкретных запросов жителей Прикамья. Даже в непростых макроэкономических условиях удалось подготовить документ, который обеспечивает и социальные гарантии граждан, и инвестиционное развитие края на долгосрочную перспективу», — добавил он.

Социальная направленность и поддержка жителей

Бюджет Пермского края, как и прежде, остается социально ориентированным. Порядка 70% расходов бюджета края направлено на социальные программы. «Сохраняются все региональные меры поддержки: льготы для участников и семей СВО, студенческий материнский капитал, пособия многодетным, молодым семьям и другим категориям граждан. Помимо этого, проектом бюджета предусмотрена индексация мер социальной поддержки населения», — подчеркивает губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Проект бюджета представила министр финансов Пермского края Екатерина Тхор Фото: правительство Пермского края

В проекте трехлетнего бюджета предусмотрены средства на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, чья заработная плата регулируется «майскими» указами президента: это врачи, учителя, работники культуры. Всего более 48 тыс. человек. Увеличение расходов на фонд оплаты труда этих категорий предусмотрено исходя из темпа роста среднемесячного дохода от трудовой деятельности в регионе и составит 10,8%. У остальных категорий работников бюджетной сферы предусмотрен рост расходов на оплату труда исходя из прогнозируемого уровня инфляции — с 5,8% с 1 июля 2026 года.

Национальные проекты

На реализацию национальных проектов с учетом федеральных средств в 2026 году предусмотрено 40,4 млрд рублей. Пермский край участвует во всех нацпроектах. Наиболее масштабные из них — «Инфраструктура для жизни», «Семья» и «Молодежь и дети».

Здравоохранение

На модернизацию и реконструкцию объектов здравоохранения в крае выделено более 11,4 млрд рублей. Председатель комитета заксобрания по социальной политике Сергей Ветошкин отметил, что значительная часть бюджета связана с поддержкой кадров в медицине. «Только на меры поддержки студентов-целевиков-медиков планируется направить два миллиарда рублей. Это позволит привлечь полторы тысячи работников со средним специальным образованием и более тысячи врачей, которые получат выплаты и доплаты к стипендиям», — рассказал Ветошкин.

Сергей Ветошкин отметил, что в бюджете предусмотрена поддержка кадров в здравоохранении и образовании Фото: правительство Пермского края

Образование и спорт

В 2026-2028 годах планируется строительство 12 школ, девяти детских садов и 23 объектов инфраструктуры среднего профессионального образования. Одним из значимых проектов станет международный студенческий кампус, который обеспечит условия для качественного высшего образования. Развиваться будет и спортивная отрасль — в регионе реализуются проекты по созданию современных спортивных комплексов, в том числе многофункциональной ледовой арены.

Патриотическое воспитание и поддержка участников СВО

Отдельное внимание в бюджете уделено патриотическому воспитанию молодежи. На строительство комплекса центра «Авангард» в 2026–2028 годах предусмотрено более 2,5 млрд рублей. Это позволит проводить допризывную подготовку и мероприятия на базе краевой собственности, не прибегая к аренде.

В колледжах и техникумах поддержат военно-патриотические клубы. На каждый проект выделят по одному миллиону рублей, всего 10 млн в год. Для школьников реализуется проект «Дети решают».

Губернатор Дмитрий Махонин также внес законопроект об освобождении от уплаты транспортного налога на легковые автомобили участников СВО и их супругов. «Такие законы — важный элемент патриотического воспитания. Наши земляки видят, что руководство региона заботится и поддерживает тех, кто на деле доказал преданность родине», — подчеркнул зампредседателя законодательного собрания Сергей Яшкин.

ЖКХ и поддержка муниципалитетов

Проект бюджета на 2026-2028 годы одобрен в первом чтении Фото: правительство Пермского края

На обновление инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства в трехлетнем периоде выделено 7,4 млрд рублей, из которых пять миллиардов поступят из краевого бюджета. Планируется обновить около 220 километров инженерных сетей в 21 муниципалитете, а также газифицировать более 30 населенных пунктов.

Депутат краевого парламента Олег Калинский отметил, что модернизация сетей и расселение аварийного жилья остаются приоритетными задачами. «На переселение граждан из аварийного фонда выделено порядка 12 млрд рублей. Отдельное внимание уделяется обновлению коммунальных сетей, износ которых по стране остается высоким. В Пермском крае на это направлено 7,5 млрд рублей, включая федеральные средства», — сказал парламентарий.