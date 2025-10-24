В Пермском крае более 111 тысяч человек используют «Сферум» в мессенджере MAX

Сервисом пользуются учителя, школьники и их родители Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Пермском крае число пользователей образовательного пространства «Сферум» на базе национального мессенджера MAX превысило 111 тысяч человек. Сервис активно используют педагоги, школьники и их родители для ежедневного взаимодействия и доступа к образовательным инструментам, сообщает краевое министерство информационного развития и связи.

«В MAX уже реализованы все основные функции „Сферума“. Доступны чаты, видеозвонки, интерактивная доска для совместного обучения, сервисы „Сбор файлов“ и „Помощник ученика“, чат-бот „Пушкинская карта“», — уточняется на сайте правительства Пермского края.

Кроме того, пользователи «Сферума» в MAX могут оперативно получить доступ к государственным образовательным ресурсам: учебным материалам системы ФГИС «Моя школа», приложению «Госуслуги Моя школа», а также региональной электронной системе ЭПОС, где фиксируются оценки, домашние задания и расписание занятий. Для отправки и получения заявлений, в том числе об отсутствии ребенка в школе, работает электронный сервис «Справка в школу».

В минсвязи подчеркнули, что особое внимание уделено обеспечению цифровой безопасности школьников. Для всех учащихся по умолчанию настроен «Безопасный режим», автоматически ограничивающий нежелательный контент и предотвращающий подключение сторонних пользователей к школьным чатам и видеозвонкам. В ведомстве считают, что такой подход позволяет поддерживать доверительную и безопасную среду при использовании цифровых образовательных сервисов.