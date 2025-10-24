Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

В Пермском крае более 111 тысяч человек используют «Сферум» в мессенджере MAX

24 октября 2025 в 10:49
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Сервисом пользуются учителя, школьники и их родители

Сервисом пользуются учителя, школьники и их родители

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Пермском крае число пользователей образовательного пространства «Сферум» на базе национального мессенджера MAX превысило 111 тысяч человек. Сервис активно используют педагоги, школьники и их родители для ежедневного взаимодействия и доступа к образовательным инструментам, сообщает краевое министерство информационного развития и связи.

«В MAX уже реализованы все основные функции „Сферума“. Доступны чаты, видеозвонки, интерактивная доска для совместного обучения, сервисы „Сбор файлов“ и „Помощник ученика“, чат-бот „Пушкинская карта“», — уточняется на сайте правительства Пермского края.

Кроме того, пользователи «Сферума» в MAX могут оперативно получить доступ к государственным образовательным ресурсам: учебным материалам системы ФГИС «Моя школа», приложению «Госуслуги Моя школа», а также региональной электронной системе ЭПОС, где фиксируются оценки, домашние задания и расписание занятий. Для отправки и получения заявлений, в том числе об отсутствии ребенка в школе, работает электронный сервис «Справка в школу».

Продолжение после рекламы

В минсвязи подчеркнули, что особое внимание уделено обеспечению цифровой безопасности школьников. Для всех учащихся по умолчанию настроен «Безопасный режим», автоматически ограничивающий нежелательный контент и предотвращающий подключение сторонних пользователей к школьным чатам и видеозвонкам. В ведомстве считают, что такой подход позволяет поддерживать доверительную и безопасную среду при использовании цифровых образовательных сервисов.

Ранее в правительстве Пермского края рассказали о новом сервисе в MAX. В мессенджере появился чат-бот «Госключ», который позволяет подписывать документы электронной подписью.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал