Жители пермского поселка получат питьевую воду после решения суда
Суд обязал администрацию округа выделить деньги на улучшение качества воды
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Октябрьский районный суд обязал муниципальную организацию привести в порядок воду в поселке Щучье Озеро (Пермский край). Сейчас она не соответствует нормам. Об этом сказано в группе краевого суда в соцсети «ВКонтакте».
«Питьевую воду, добываемую из скважины № 1 в поселке Щучье Озеро, необходимо привести в полное соответствие с санитарными правилами и нормами СанПин. Срок — шесть месяцев с даты вступления решения суда в законную силу», — говорится в сообщении.
Уточняется, что обслуживает водопровод МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба Октябрьского муниципального округа Пермского края». Администрацию округа обязали выделить необходимые средства на повышение качества воды.
