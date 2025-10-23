Логотип РИА URA.RU
Жители пермского поселка получат питьевую воду после решения суда

23 октября 2025 в 20:36
Суд обязал администрацию округа выделить деньги на улучшение качества воды

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Октябрьский районный суд обязал муниципальную организацию привести в порядок воду в поселке Щучье Озеро (Пермский край). Сейчас она не соответствует нормам. Об этом сказано в группе краевого суда в соцсети «ВКонтакте».

«Питьевую воду, добываемую из скважины № 1 в поселке Щучье Озеро, необходимо привести в полное соответствие с санитарными правилами и нормами СанПин. Срок — шесть месяцев с даты вступления решения суда в законную силу», — говорится в сообщении.

Уточняется, что обслуживает водопровод МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба Октябрьского муниципального округа Пермского края». Администрацию округа обязали выделить необходимые средства на повышение качества воды.

