Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Культура

Пермская галерея пакует экспонаты для переезда. Видео

23 октября 2025 в 18:40
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Сотрудники галереи перевозят экспонаты в новое здание

Сотрудники галереи перевозят экспонаты в новое здание

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Пермской художественной галерее экспонаты для переезда упаковывают в три слоя. В telegram-канале учреждения культуры появилось видео, как сотрудники готовят к перевозке икону.

«На первый взгляд, упаковка — дело легкое. Но в действительности — это ответственный процесс, в котором принимают участие хранители и реставраторы. Каждый музейный предмет упаковывают в несколько слоев», — сказано в сообщении.

Сначала экспонаты заворачивают в бумагу. Далее идет тайвек. Это нетканый материал из полиэтилена. Он отличается высокой плотностью, но в то же время легкий и непромокаемый. Затем экспонат упаковывают в гофрокартон.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU рассказало, на каком этапе открытия находится новое здание Пермской галереи. Помещения готовят к проверкам.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал