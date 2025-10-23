Сотрудники галереи перевозят экспонаты в новое здание Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Пермской художественной галерее экспонаты для переезда упаковывают в три слоя. В telegram-канале учреждения культуры появилось видео, как сотрудники готовят к перевозке икону.

«На первый взгляд, упаковка — дело легкое. Но в действительности — это ответственный процесс, в котором принимают участие хранители и реставраторы. Каждый музейный предмет упаковывают в несколько слоев», — сказано в сообщении.

Сначала экспонаты заворачивают в бумагу. Далее идет тайвек. Это нетканый материал из полиэтилена. Он отличается высокой плотностью, но в то же время легкий и непромокаемый. Затем экспонат упаковывают в гофрокартон.

Продолжение после рекламы