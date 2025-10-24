Бизнес-тренеру Шабутдинову из Прикамья грозит восемь лет колонии за мошенничество

Блогера обвиняют в мошенничестве Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ходе прений сторон прокурор запросила восемь лет лишения свободы для блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова из Куеды (Пермский край) по уголовному делу о мошенничестве. Также сторона обвинения просит назначить ему штраф в 15 млн рублей.

«Прошу окончательно назначить обвиняемому Шабутдинову восемь лет колонии общего режима», — заявила прокурор, передает ТАСС из зала Пресненского суда Москвы. Также гособвинение требует ограничить Шабутдинову право на осуществление деятельности, связанной с реализацией образовательных онлайн-программ, на пять лет.

В отношении Шабутдинова выдвинуто обвинение по 113 эпизодам преступлений, квалифицируемых как мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой. Шабутдинов полностью признал свою вину. По данным следствия, блогер реализовывал образовательные курсы, которые, как утверждалось, должны были способствовать успешному запуску бизнеса. В социальных сетях на него подписаны 1,9 миллиона человек.

