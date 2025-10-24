Пермячка отсудила 380 тысяч рублей у УК, которая игнорировала ее обращения
На протяжении двух лет квартиру пермячки топило водой (архивное фото)
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Пермском крае судебные приставы заставили управляющую компанию выплатить деньги жительнице Березников за затопленную квартиру. Квартира, в которой проживали мать и трое ее детей, на протяжении двух лет топило водой с потолка. Из-за этого в жилом помещении появилась плесень. Многочисленные обращения женщины коммунальщики игнорировали, тогда горожанка обратилась в суд, который постановил взыскать с УК 380 тысяч рублей.
«Женщина неоднократно обращалась в управляющую компанию, ИГЖН и другие инстанции, однако никаких действий по устранению причин затопления предпринято не было. Исчерпав все возможные способы договориться с коммунальщиками о решении проблемы, гражданка обратилась в суд. Управляющую компанию суд обязал выплатить пострадавшей семье стоимость восстановительного ремонта квартиры, штраф за нарушение закона о защите прав потребителей, компенсацию морального вреда, а также возместить расходы на оплату услуг эксперта и юриста — всего более 380 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба ГУФССП по Прикамью.
Добровольно оплачивать штраф управляющая организация отказалась. Тогда к взысканию с УК денег пришлось подключиться судебным приставам по городу Березники. Ранее жительницам Перми и Соликамска удалось отсудить у своих УК сотни тысяч за травмы, которые они получили, упав возле домов.
