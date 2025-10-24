Пермячка отсудила 380 тысяч рублей у УК, которая игнорировала ее обращения

На протяжении двух лет квартиру пермячки топило водой (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Пермском крае судебные приставы заставили управляющую компанию выплатить деньги жительнице Березников за затопленную квартиру. Квартира, в которой проживали мать и трое ее детей, на протяжении двух лет топило водой с потолка. Из-за этого в жилом помещении появилась плесень. Многочисленные обращения женщины коммунальщики игнорировали, тогда горожанка обратилась в суд, который постановил взыскать с УК 380 тысяч рублей.

«Женщина неоднократно обращалась в управляющую компанию, ИГЖН и другие инстанции, однако никаких действий по устранению причин затопления предпринято не было. Исчерпав все возможные способы договориться с коммунальщиками о решении проблемы, гражданка обратилась в суд. Управляющую компанию суд обязал выплатить пострадавшей семье стоимость восстановительного ремонта квартиры, штраф за нарушение закона о защите прав потребителей, компенсацию морального вреда, а также возместить расходы на оплату услуг эксперта и юриста — всего более 380 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба ГУФССП по Прикамью.