Пермские студенты-медики создали проект по самодиагностике онкологии

Проекты презентовали на форуме «Мед пикник» Фото: Ксения Старцева

В Перми в рамках молодежной медицинской конференции «Мед пикник» состоялась презентация проектов конкурса грантов. Десять участников показали результаты своих инициатив первому заместителю министра здравоохранения Пермского края Евгению Рожневу и представителям компании «МедИнвестГрупп». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Среди проектов — домашний кардиограф, разработки по самодиагностике онкологических заболеваний и инициативы по паллиативной помощи. Например, волонтеры-медики из Чайковского реализовали серию практических занятий для школьников по основам оказания первой медицинской помощи», — рассказали в пресс-службе краевого минздрава. В ведомстве добавили, что на фестивале был дан старт новому сезону конкурса грантов.

На форуме было много интерактивных площадок Фото: Ксения Старцева

Конференция «Мед пикник» проходила в Перми 22 и 23 октября. Это мероприятие состоялось в третий раз. Оно объединило более 250 студентов и молодых специалистов в области медицины. В этом году «Мед пикник» прошел в молодежном центре «Кристалл» и стал еще более содержательным и масштабным.

«В Пермском крае действует целая система мер поддержки молодых специалистов — от выплат для врачей, готовых работать в территориях края, до компенсации аренды жилья и программ совмещения учебы с работой. Но не менее важны такие мероприятия, как „Мед пикник“, где ребята в неформальной среде могут напрямую пообщаться с экспертами, увидеть современные технологии, задать вопросы и получить ответы простым, понятным языком. Для многих это первый шаг к осознанному выбору профессии», — считает первый заместитель министра здравоохранения Пермского края Евгений Рожнев.

На конференции собралось более 250 участников Фото: Ксения Старцева

Первый день был посвящен учащимся медицинских колледжей, второй — студентам вузов и молодым врачам. Кроме конкурса грантов участников ждали лекции от экспертов, квесты и хакатон. На образовательных площадках в рамках фестиваля обсуждались темы профессионального позиционирования, работы с отзывами пациентов, искусственный интеллект в медицине.