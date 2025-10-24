Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Здоровье

Пермские студенты-медики создали проект по самодиагностике онкологии

24 октября 2025 в 10:43
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Проекты презентовали на форуме «Мед пикник»

Проекты презентовали на форуме «Мед пикник»

Фото: Ксения Старцева

В Перми в рамках молодежной медицинской конференции «Мед пикник» состоялась презентация проектов конкурса грантов. Десять участников показали результаты своих инициатив первому заместителю министра здравоохранения Пермского края Евгению Рожневу и представителям компании «МедИнвестГрупп». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Среди проектов — домашний кардиограф, разработки по самодиагностике онкологических заболеваний и инициативы по паллиативной помощи. Например, волонтеры-медики из Чайковского реализовали серию практических занятий для школьников по основам оказания первой медицинской помощи», — рассказали в пресс-службе краевого минздрава. В ведомстве добавили, что на фестивале был дан старт новому сезону конкурса грантов.

На форуме было много интерактивных площадок

Фото: Ксения Старцева

Конференция «Мед пикник» проходила в Перми 22 и 23 октября. Это мероприятие состоялось в третий раз. Оно объединило более 250 студентов и молодых специалистов в области медицины. В этом году «Мед пикник» прошел в молодежном центре «Кристалл» и стал еще более содержательным и масштабным.

Продолжение после рекламы

«В Пермском крае действует целая система мер поддержки молодых специалистов — от выплат для врачей, готовых работать в территориях края, до компенсации аренды жилья и программ совмещения учебы с работой. Но не менее важны такие мероприятия, как „Мед пикник“, где ребята в неформальной среде могут напрямую пообщаться с экспертами, увидеть современные технологии, задать вопросы и получить ответы простым, понятным языком. Для многих это первый шаг к осознанному выбору профессии», — считает первый заместитель министра здравоохранения Пермского края Евгений Рожнев.

На конференции собралось более 250 участников

Фото: Ксения Старцева

Первый день был посвящен учащимся медицинских колледжей, второй — студентам вузов и молодым врачам. Кроме конкурса грантов участников ждали лекции от экспертов, квесты и хакатон. На образовательных площадках в рамках фестиваля обсуждались темы профессионального позиционирования, работы с отзывами пациентов, искусственный интеллект в медицине.

«Два года мы проводили фестиваль в „Точке кипения“, где „кипели“ идеи. Сегодня они „выкристаллизовываются“ в новый формат. Мы сознательно уходим от формата классических конференций и создаем живую среду, где студенты могут напрямую пообщаться с действующими специалистами, с экспертами краевого министерства здравоохранения, с теми, кто действительно сегодня своими руками создает будущее пермского здравоохранения. Такая среда позволяет формировать живой, открытый диалог», — отметил вице-президент ГК «МедИнвестГрупп» Алексей Судаков.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал