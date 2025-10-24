Пермские студенты-медики создали проект по самодиагностике онкологии
Проекты презентовали на форуме «Мед пикник»
Фото: Ксения Старцева
В Перми в рамках молодежной медицинской конференции «Мед пикник» состоялась презентация проектов конкурса грантов. Десять участников показали результаты своих инициатив первому заместителю министра здравоохранения Пермского края Евгению Рожневу и представителям компании «МедИнвестГрупп». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«Среди проектов — домашний кардиограф, разработки по самодиагностике онкологических заболеваний и инициативы по паллиативной помощи. Например, волонтеры-медики из Чайковского реализовали серию практических занятий для школьников по основам оказания первой медицинской помощи», — рассказали в пресс-службе краевого минздрава. В ведомстве добавили, что на фестивале был дан старт новому сезону конкурса грантов.
На форуме было много интерактивных площадок
Фото: Ксения Старцева
Конференция «Мед пикник» проходила в Перми 22 и 23 октября. Это мероприятие состоялось в третий раз. Оно объединило более 250 студентов и молодых специалистов в области медицины. В этом году «Мед пикник» прошел в молодежном центре «Кристалл» и стал еще более содержательным и масштабным.
«В Пермском крае действует целая система мер поддержки молодых специалистов — от выплат для врачей, готовых работать в территориях края, до компенсации аренды жилья и программ совмещения учебы с работой. Но не менее важны такие мероприятия, как „Мед пикник“, где ребята в неформальной среде могут напрямую пообщаться с экспертами, увидеть современные технологии, задать вопросы и получить ответы простым, понятным языком. Для многих это первый шаг к осознанному выбору профессии», — считает первый заместитель министра здравоохранения Пермского края Евгений Рожнев.
На конференции собралось более 250 участников
Фото: Ксения Старцева
Первый день был посвящен учащимся медицинских колледжей, второй — студентам вузов и молодым врачам. Кроме конкурса грантов участников ждали лекции от экспертов, квесты и хакатон. На образовательных площадках в рамках фестиваля обсуждались темы профессионального позиционирования, работы с отзывами пациентов, искусственный интеллект в медицине.
«Два года мы проводили фестиваль в „Точке кипения“, где „кипели“ идеи. Сегодня они „выкристаллизовываются“ в новый формат. Мы сознательно уходим от формата классических конференций и создаем живую среду, где студенты могут напрямую пообщаться с действующими специалистами, с экспертами краевого министерства здравоохранения, с теми, кто действительно сегодня своими руками создает будущее пермского здравоохранения. Такая среда позволяет формировать живой, открытый диалог», — отметил вице-президент ГК «МедИнвестГрупп» Алексей Судаков.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!