Маньяк-педофил из Краснокамска Тиунов просится на свободу из-за болезни

24 октября 2025 в 10:28
Диагноз пожизненно осужденного Тиунова не раскрывается

Диагноз пожизненно осужденного Тиунова не раскрывается

Фото: Илья Московец © URA.RU

Приговоренный к пожизненному сроку за особо тяжкие преступления против детей в Пермском крае и Оренбурге Юрий Тиунов потребовал освобождения от наказания по состоянию здоровья. Диагноз заключенного не раскрывается.

«Тиунов, приговоренный к пожизненному содержанию в колонии особого режима, обратился в суд в Перми с ходатайством об освобождении от наказания в связи с болезнью. Подробности его проблем со здоровьем в материалах не раскрываются», — пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Суд отказал осужденному, объяснив, что подобные заявления должны рассматриваться по месту фактического пребывания заключенного. В данном случае на территории Республики Мордовия, где Тиунов содержится в колонии ИК-1 «Сосновка». Решение суда вступило в силу в октябре 2025 года. В материалах подчеркивается, что Тиунов сохраняет право повторно обратиться с аналогичным требованием уже в суд Мордовии.

Тиунова признали виновным по семи эпизодам особо тяжких преступлений против детей в Пермском крае и Оренбурге. Согласно материалам дела, его жертвами стали трое девочек и трое мальчиков в возрасте от 7 до 12 лет, преступления были совершены в период с 2011 по 2016 год. Среди них — убийство, насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, покушение на изнасилование малолетних и попытки похищения. Пермский краевой суд в декабре 2017 года приговорил Тиунова к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

