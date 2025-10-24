Маньяк-педофил из Краснокамска Тиунов просится на свободу из-за болезни

Диагноз пожизненно осужденного Тиунова не раскрывается Фото: Илья Московец © URA.RU

Приговоренный к пожизненному сроку за особо тяжкие преступления против детей в Пермском крае и Оренбурге Юрий Тиунов потребовал освобождения от наказания по состоянию здоровья. Диагноз заключенного не раскрывается.

«Тиунов, приговоренный к пожизненному содержанию в колонии особого режима, обратился в суд в Перми с ходатайством об освобождении от наказания в связи с болезнью. Подробности его проблем со здоровьем в материалах не раскрываются», — пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Суд отказал осужденному, объяснив, что подобные заявления должны рассматриваться по месту фактического пребывания заключенного. В данном случае на территории Республики Мордовия, где Тиунов содержится в колонии ИК-1 «Сосновка». Решение суда вступило в силу в октябре 2025 года. В материалах подчеркивается, что Тиунов сохраняет право повторно обратиться с аналогичным требованием уже в суд Мордовии.

