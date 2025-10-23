В Перми восстановят дореволюционную конюшню на Монастырской

Старинная конюшня находится на территории старого зоопарка Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Власти Перми намерены сохранить и восстановить здание дореволюционной конюшни, расположенной на территории бывшего зоопарка на улице Монастырская. Инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края уже подготовила техзадание по реставрации объекта.

«Построенная до революции, конюшня входила в ансамбль Спасо-Преображенского собора и была расположена рядом с кладбищем почетных граждан. Инспекция по охране объектов культурного наследия Прикамья разработала план по его реставрации. Здание будет окружать сад для прогулок», — сообщает telegram-канал «Пермь. Все реально!».