В Перми восстановят дореволюционную конюшню на Монастырской
Старинная конюшня находится на территории старого зоопарка
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Власти Перми намерены сохранить и восстановить здание дореволюционной конюшни, расположенной на территории бывшего зоопарка на улице Монастырская. Инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края уже подготовила техзадание по реставрации объекта.
«Построенная до революции, конюшня входила в ансамбль Спасо-Преображенского собора и была расположена рядом с кладбищем почетных граждан. Инспекция по охране объектов культурного наследия Прикамья разработала план по его реставрации. Здание будет окружать сад для прогулок», — сообщает telegram-канал «Пермь. Все реально!».
Ранее на территории старого зоопарка в Перми находились архиерейские дома и историческое кладбище, поэтому все работы по благоустройству в этом районе будут проводиться совместно с археологами. Проект реновации Архиерейского квартала охватывает восстановление собора, архиерейских домов и создание общественного пространства «Яблоневый сад». Демонтаж старых построек и реставрация будут завершены к концу 2026 года, после чего начнется благоустройство с учетом археологических данных.
