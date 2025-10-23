На пермских предприятиях предложили создать медпункты

Медпункты предлагается создать на предприятиях с численностью рабочих свыше 300 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском крае на предприятиях с численностью рабочих более 300 человек следует создать медицинские пункты. С соответствующей рекомендацией выступил краевой Совет по условиям и охране труда. Совещательный орган обратил внимание на количество несчастных случаев с тяжелыми последствиями, произошедших в организациях в текущем году.

«Обеспечить выполнение обязательств п. 4.3.9.1. раздела IV „Охрана и условия труда, экологическая безопасность“ трехстороннего соглашения о взаимодействии в области социально-трудовых отношений в Пермском крае по созданию на предприятиях здравпунктов (медицинских пунктов на предприятиях с численностью работающих от 50 до 300 человек; фельдшерских здравпунктов — на предприятиях с численностью работающих более 300 человек)», — сказано в документе, с которым ознакомился корреспондент URA.RU.

Среди других рекомендаций — создание на предприятиях кабинетов и уголков охраны труда, укомплектованных наглядными пособиями, макетами, экспонатами и видеофильмами. URA.RU рассказывало, что в Прикамье за девять месяцев текущего года зарегистрированы сотни несчастных случаев, произошедших на производстве. Больше всего травмированных — на обрабатывающих производствах.

