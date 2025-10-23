Еще в двух округах Прикамья вводят туристический налог

На первом этапе налог составит 2% от стоимости размещения Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Лысьвенском и Добрянском округах Пермского края будет введен туристический налог для организаций, предоставляющих временное жилье. Решение, касающееся гостиниц, отелей, хостелов и других средств размещения, одобрили депутаты местных Дум, сообщает telegram-канал «На местах».

«В Добрянском округе ставка налога составит 2% от стоимости проживания в 2026–2027 годах и будет поэтапно увеличиваться, достигнув 5% к 2030 году. В Лысьвенском округе налог также начнется с 2% в 2026 году, а максимального значения 5% достигнет уже к 2029 году», — рассказали в telegram-канале «На местах».», — сообщается в посте.

Предполагается, что новый налог будет приносить в бюджет Лысьвенского округа до 963,2 тысячи рублей в год, а в Добрянском округе — более 12 млн рублей ежегодно. Местные власти отмечают, что эти средства планируется направить на развитие туристической инфраструктуры, а также на благоустройство территорий, популярных среди гостей региона.

