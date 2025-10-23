Залы театров заполнятся в эти выходные Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Осенью театральная жизнь в Перми забила ключом. Новые сезоны стартовали во всех театрах — больших и маленьких. Публика не отстает — билета раскупаются за долго до показов. Куда еще можно успеть попасть в ближайшие в выходные — в обзоре URA.RU.

Театр-Театр

25 октября «Пьяный космонавт» (18+)

На Сцене-Молот Театра-Театра в субботу моноспектакль о зависимости по пьесе Люси Прохоренко. Спектакль не романтизирует алкозависимость и не бичует ее, но позволяет понять состояние человека, который однажды улетел в космос и уже не вернется прежним.

25-26 октября «Лимб» (12+)

Танцевальный спектакль «Лимб» (12+) — премьера в ТТ. Он создан силами балетной труппы театра. Режиссер-хореограф спектакля — Константин Кейхель, который работал с ведущими театральными и балетными коллективами России и Европы: Большой театр, Мариинский театр, Театр балета имени Леонида Якобсона, Екатеринбургский театр оперы и балета, а также театры Эстонии и Швейцарии.

Театр «Балет Евгения Панфилова»

26 октября «Кукла» (12+)

Премьера одноактного балета от худрука театра Алексея Расторгуева. Это история о том, как некий искусственный интеллект постепенно становится частью нашей реальности. «Мы наблюдаем за героями, чьи судьбы переплетаются с технологиями будущего, где границы между человеком и машиной стираются. Технологии становятся частью нашей повседневной жизни, проникают в каждый аспект нашего существования — от общения и творчества до принятия решений и понимания самих себя. Постепенно мы осознаем, насколько глубоко они меняют общество вокруг нас», — говорится в описании постановки.

Театр «У моста»

26 октября «Духи-хранители» (12+)

Это фолк-фэнтези по сказам Павла Бажова от московского режиссера Аллы Чепинога. Образы известных уральских сказов «Про Великого Полоза», «Синюшкин колодец», «Огневушка-поскакушка», «Медной горы Хозяйка», «Золотой волос», «Каменный цветок» и «Голубая змейка» предстанут в визуально-пластической фантазии, где встречаются мир материальный и мир мистический. Натуральные звуки природы переплетаются со звуками этнических инструментов, создавая атмосферу гудящей, всепроникающей природы. А иногда они вливаются в многоголосные хоры, фольклорные песни и упругий танец с использованием древних барабанов и шаманских бубнов.

Театр кукол





Театр кукол

26 октября «Маленькая Баба-Яга» (6+)

Это лирическая сказка о волшебстве, в которой маленькая Баба-Яга обеспокоена из-за того, что другие ведьмы считают ее маленькой и не зовут танцевать на горе Блоксберг всю ночь. А ведь

Театр «Туки-Луки»

25 октября «Рикки-Тикки-Тави» (0+)

Легенда о герое по книге Редьярда Киплинга. Это рассказ о великой войне с коброй, которую вел в одиночку самый известный в мире мангуст.

«Маленькие трагедии» (16+)

Также в субботу «Туки-Луки» представит свою версию «Маленьких трагедий» Александра Пушкина. «За одним столом соберутся персонажи и маски, куклы, актеры и зрители. Пир человеческих страстей захлестнет своей неотвратимой волной и, вовлекая в водоворот все и всех, помчит сквозь время, страны и эпохи», — говорится в анонсе спектакля.

26 октября «Туки-Луки-Шоу» (3+)

Это спектакль-концерт для детей от 3 лет. Маленькие зрители узнают, как много стран есть в мире, какие интересные сказки есть у каждого народа и как разнообразна музыка на всех континентах. Главным путешественником будет российский Серый Волк, а за всевозможные выходки и проказы будут отвечать неугомонные Семеро Козлят.

Дом актера

26 октября «Скамейка» (16+)