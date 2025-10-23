Пермяков в театрах ждут премьеры и проверенные временем спектакли. Афиша
Залы театров заполнятся в эти выходные
Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU
Осенью театральная жизнь в Перми забила ключом. Новые сезоны стартовали во всех театрах — больших и маленьких. Публика не отстает — билета раскупаются за долго до показов. Куда еще можно успеть попасть в ближайшие в выходные — в обзоре URA.RU.
Театр-Театр
25 октября «Пьяный космонавт» (18+)
На Сцене-Молот Театра-Театра в субботу моноспектакль о зависимости по пьесе Люси Прохоренко. Спектакль не романтизирует алкозависимость и не бичует ее, но позволяет понять состояние человека, который однажды улетел в космос и уже не вернется прежним.
25-26 октября «Лимб» (12+)
Танцевальный спектакль «Лимб» (12+) — премьера в ТТ. Он создан силами балетной труппы театра. Режиссер-хореограф спектакля — Константин Кейхель, который работал с ведущими театральными и балетными коллективами России и Европы: Большой театр, Мариинский театр, Театр балета имени Леонида Якобсона, Екатеринбургский театр оперы и балета, а также театры Эстонии и Швейцарии.
Театр «Балет Евгения Панфилова»
26 октября «Кукла» (12+)
Премьера одноактного балета от худрука театра Алексея Расторгуева. Это история о том, как некий искусственный интеллект постепенно становится частью нашей реальности. «Мы наблюдаем за героями, чьи судьбы переплетаются с технологиями будущего, где границы между человеком и машиной стираются. Технологии становятся частью нашей повседневной жизни, проникают в каждый аспект нашего существования — от общения и творчества до принятия решений и понимания самих себя. Постепенно мы осознаем, насколько глубоко они меняют общество вокруг нас», — говорится в описании постановки.
Театр «У моста»
26 октября «Духи-хранители» (12+)
Это фолк-фэнтези по сказам Павла Бажова от московского режиссера Аллы Чепинога. Образы известных уральских сказов «Про Великого Полоза», «Синюшкин колодец», «Огневушка-поскакушка», «Медной горы Хозяйка», «Золотой волос», «Каменный цветок» и «Голубая змейка» предстанут в визуально-пластической фантазии, где встречаются мир материальный и мир мистический. Натуральные звуки природы переплетаются со звуками этнических инструментов, создавая атмосферу гудящей, всепроникающей природы. А иногда они вливаются в многоголосные хоры, фольклорные песни и упругий танец с использованием древних барабанов и шаманских бубнов.
Театр кукол
26 октября «Маленькая Баба-Яга» (6+)
Это лирическая сказка о волшебстве, в которой маленькая Баба-Яга обеспокоена из-за того, что другие ведьмы считают ее маленькой и не зовут танцевать на горе Блоксберг всю ночь. А ведь
Театр «Туки-Луки»
25 октября «Рикки-Тикки-Тави» (0+)
Легенда о герое по книге Редьярда Киплинга. Это рассказ о великой войне с коброй, которую вел в одиночку самый известный в мире мангуст.
«Маленькие трагедии» (16+)
Также в субботу «Туки-Луки» представит свою версию «Маленьких трагедий» Александра Пушкина. «За одним столом соберутся персонажи и маски, куклы, актеры и зрители. Пир человеческих страстей захлестнет своей неотвратимой волной и, вовлекая в водоворот все и всех, помчит сквозь время, страны и эпохи», — говорится в анонсе спектакля.
26 октября «Туки-Луки-Шоу» (3+)
Это спектакль-концерт для детей от 3 лет. Маленькие зрители узнают, как много стран есть в мире, какие интересные сказки есть у каждого народа и как разнообразна музыка на всех континентах. Главным путешественником будет российский Серый Волк, а за всевозможные выходки и проказы будут отвечать неугомонные Семеро Козлят.
Дом актера
26 октября «Скамейка» (16+)
Дом актера представляет спектакль по одной из самых популярных пьес Александра Гельмана. Что такое скамейка в парке? Это целый мир взаимоотношений между людьми и калейдоскоп ситуаций. Незнакомые друг другу люди, сев на одну скамейку в парке, могут стать родными и близкими, но на скамейке могут и расстаться навсегда те, кто еще вчера клялись друг другу в верности и любви…
