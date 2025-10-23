Пермский край отправил в Ирак пять тысяч кубометров древесины
В 2024 году объемы экспорта были такие же
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
С начала 2025 года из Пермского края в Ирак было отправлено пять тысяч кубометров лесоматериалов. На экспорт отбирали только древесину хвойных пород, сказано на сайте Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
«С 1 января по 23 октября 2025 года из Пермского края вывезено 5 тысяч кубометров лесоматериалов хвойных пород в Ирак. Это идентично показателям аналогичного периода 2024 года (5,6 тысячи кубометров)», — сказано в сообщении.
Уточняется, что с 17 октября на территории региона введен карантин для 160 кубометров древесины, которая предназначалась для экспорта. Но была проведена экспертиза, которая не подтвердила заражение деревьев.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!