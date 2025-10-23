Логотип РИА URA.RU
Экономика

Пермский край отправил в Ирак пять тысяч кубометров древесины

23 октября 2025 в 19:36
В 2024 году объемы экспорта были такие же

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

С начала 2025 года из Пермского края в Ирак было отправлено пять тысяч кубометров лесоматериалов. На экспорт отбирали только древесину хвойных пород, сказано на сайте Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«С 1 января по 23 октября 2025 года из Пермского края вывезено 5 тысяч кубометров лесоматериалов хвойных пород в Ирак. Это идентично показателям аналогичного периода 2024 года (5,6 тысячи кубометров)», — сказано в сообщении.

Уточняется, что с 17 октября на территории региона введен карантин для 160 кубометров древесины, которая предназначалась для экспорта. Но была проведена экспертиза, которая не подтвердила заражение деревьев.

