Операторы связи получат право блокировать сим-карты

24 октября 2025 в 04:49
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В России операторы связи получат право блокировать сим-карты. Новшество вступит в силу в ноябре. Об этом говорится в законодательных поправках.

«Операторы связи обязаны проверить сведения об абонентах, заключивших договоры об оказании услуг мобильной связи до 1 апреля 2025 года, и сведения о количестве у них абонентских номеров», — сообщается в документе. Если окажется, что на одного человека оформлено более 20 карт, то лишние могут быть заблокированы.

Такие нормы содержатся в законодательных поправках, которые были приняты в прошлом году. До 1 ноября абонентам нужно расторгнуть лишние договоры на оказание услуг связи. В противном случае услуги связи в отношении этих номеров оказываться не будут. 

Ранее в МВД РФ напомнили, что россияне могут проверить, сколько сим-карт оформлено на их имя, с помощью портала «Госуслуги», службы поддержки или офиса оператора. Ограничение в 20 сим-карт принято для борьбы с мошенничеством и незаконным использованием персональных данных.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

