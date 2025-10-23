Операторы связи получат право блокировать сим-карты
У россиян с 1 ноября начнут блокировать лишние сим-карты
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В России операторы связи получат право блокировать сим-карты. Новшество вступит в силу в ноябре. Об этом говорится в законодательных поправках.
«Операторы связи обязаны проверить сведения об абонентах, заключивших договоры об оказании услуг мобильной связи до 1 апреля 2025 года, и сведения о количестве у них абонентских номеров», — сообщается в документе. Если окажется, что на одного человека оформлено более 20 карт, то лишние могут быть заблокированы.
Такие нормы содержатся в законодательных поправках, которые были приняты в прошлом году. До 1 ноября абонентам нужно расторгнуть лишние договоры на оказание услуг связи. В противном случае услуги связи в отношении этих номеров оказываться не будут.
Ранее в МВД РФ напомнили, что россияне могут проверить, сколько сим-карт оформлено на их имя, с помощью портала «Госуслуги», службы поддержки или офиса оператора. Ограничение в 20 сим-карт принято для борьбы с мошенничеством и незаконным использованием персональных данных.
