«Каждая минута была на счету»: медик рассказал о спасении бойца с тяжелым ранением в зоне СВО

Медик спас бойца с тяжелым ранением в зоне СВО во время эвакуации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Медики группировки войск «Южная» спасли жизнь российскому военнослужащему с тяжелыми ранениями, оказав ему неотложную медицинскую помощь прямо во время эвакуации в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил фельдшер с позывным «Док». По его словам, боец получил сложные травмы после минометного обстрела — у него были переломы обеих ног и одной руки, а также массивная кровопотеря.

«(Боец РФ — ред.) попал под минометный обстрел, ему переломало две ноги и руку. Мы вместе с медиком медроты эвакуировали военнослужащего. У него была массивная кровопотеря», — рассказал «Док» РИА «Новости». Фельдшер отметил, что главным фактором успешного спасения стала экстренная помощь на месте происшествия.

Операция по спасению проводилась непосредственно во время перевозки пострадавшего на боевой машине пехоты. «Мы по дороге поставили кубитальный катетер, начали инфузионную терапию. Кубитальный катетер — это порт, который вставляется для постоянного венозного доступа, чтобы постоянно колоть вену. Прямо на БМП во время движения мы начали вводить препараты, перемотали, зажгутовали», — сообщил он. По его оценке, счет шел на минуты: «Если бы мы этого тогда не сделали, или хотя бы больше времени прошло с момента, когда начали оказывать помощь, я думаю, человек бы умер», — подчеркнул он.

