Долгожданная встреча Путина и Трампа сорвалась: главное об СВО за 23 октября

Медведев предположил изменение стратегии во время СВО Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев не исключил изменения стратегии СВО на Украине из-за внешнеполитической обстановки. Он подчеркнул, что новая позиция США, обусловленная действиями президента США Дональда Трампа, может стимулировать более решительные шаги с российской стороны. Параллельно с этим саммит России и США, который планировали провести в Венгрии, сорвался. Это произошло после того, как Вашингтон заявил, что еще не готов к переговорам, а достижение нужного результата остается под вопросом. После этого США и ЕС ввели против России санкции. При этом в США отмечают, что в целом встреча может провестить в будущем.

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский стал снова выпрашивать ракеты «Томагавк», но теперь у других стран. А президент РФ Владимир Путин предупредил о риске новой эскалации конфликта на Украине. Главные новости СВО за 23 октября — в материале URA.RU.

Зеленский просит «Томагавк», но он еще не готов к ответу России

Владимир Зеленский сообщил о переговорах с европейскими странами по вопросу поставок крылатых ракет «Томагавк» для украинских вооруженных сил, передает интернет-газета «Страна». По его словам, Киев рассчитывает получить дальнобойное оружие не только от США, но и от европейских партнеров. В то же время вопрос передачи ракет «Томагавк» требует одобрения Соединенных Штатов, напомнили собеседники издания. Поскольку эта продукция американского производства поставляется по особым лицензиям, без санкции Вашингтона европейские союзники не вправе осуществлять ее передачу.

Продолжение после рекламы

На это потенциальное решение отреагировал Владимир Путин, который предостерег Украину от последствий применения американских ракет. Глава государства заявил, что удары этим оружием вызовут ошеломляющий ответ Москвы. Он также отметил, что разговоры о передаче Киеву современных ракет являются попыткой намеренно обострить ситуацию и привести к дальнейшей эскалации конфликта.

Россия и Украина обменялись телами погибших

Через месяц после предыдущего обмена между Россией и Украиной вновь состоялась передача тел погибших военнослужащих: украинская сторона получила 1000 тел, тогда как России было передано 31. Военные telegram-каналы подчеркивают, что это свидетельствует о значительных потерях среди украинских войск.

Предыдущий обмен телами был 18 августа — тогда Украине также были переданы останки 1000 военнослужащих, а России — 24. Этот обмен состоялся на следующий день после заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о приостановке процесса обмена тел.

Медведев отреагировал на отмену саммита в Венгрии

Россия должна оперативно реагировать на любые враждебные, заявил Дмитрий Медведев. По его словам, новые вызовы и конфликтные ситуации требуют от российских властей максимальной прямоты и решительности.

Медведев отметил, что отказ от дипломатического диалога создает предпосылки для более жесткой реакции России. По его оценке, отмена саммита в Будапеште предоставляет России возможность использовать весь спектр возможных средств в отношении противников, и не сдерживать себя ненужными попытками переговоров, если они проваливаются. Зампред Совбеза акцентировал внимание на необходимости защищать российский суверенитет всеми доступными способами, используя факторы внезапности и открытости позиций.

ВС РФ уничтожили группу арабских наемников

Российские военные уничтожили группу арабских наемников на территории ДНР во время штурмовых действий, сообщил боец «Южной» группировки с позывным «Француз». По его данным, большая часть противников была ликвидирована на месте, остальные сдались в плен. Взятые в плен наемники сейчас проходят процедуру проверки и допроса для установления точных обстоятельств их прибытия и участия в боевых действиях на территории ДНР.

Путин направил венок на церемонию прощания с военкором Зуевым

Путин направил венок в знак траура на церемонии прощания с военным корреспондентом РИА Новости Иваном Зуевым, погибшим в Запорожской области из-за удара украинского беспилотника. Подчеркивается, что Зуев отличался высоким профессионализмом, заслужив ведомственные и государственные награды. В марте ему была объявлена благодарность президента России.

Продолжение после рекламы

Нападение произошло во время выполнения редакционного задания в зоне боевых действий. Украинский дрон совершил атаку, когда журналисты находились вблизи позиций российских военных на запорожском направлении.

Российские военные захватили большую часть дельты Днепра

ВС РФ контролируют значительную часть дельты Днепра в Херсонской области Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

ВС РФ взяли под контроль значительную часть дельты Днепра в Херсонской области. О новой расстановке сил сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, Россия продолжает укреплять свои позиции к югу от Днепра, увеличивая долю подконтрольной территории Херсонской области.

Расширение зоны контроля произошло в последние сутки. Отмечается, что эта территория имеет стратегическое значение для обеспечения безопасности и логистики российских военных в регионе. На сегодняшний день российские военные контролируют примерно 75% Херсонской области, включая весь левобережный район и дельту Днепра. При этом город Херсон и близлежащие населенные пункты остаются под управлением властей Украины.

Трамп рассчитывает на достижение мирного урегулирования конфликта