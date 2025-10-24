Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

В Тульской области объявлена опасность атаки из-за беспилотников

Миляев: в Тульской области объявлена угроза атаки БПЛА
24 октября 2025 в 07:04
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Тульской области ввели опасность атаки БПЛА

В Тульской области ввели опасность атаки БПЛА

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Тульской области объявлена угроза атаки с применением беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона.

«На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. В связи с введением режима опасности просим сохранять спокойствие и соблюдать необходимые меры безопасности», — обратился к гражданам губернатор региона Дмитрий Миляев в официальном telegram-канале.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал