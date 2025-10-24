В Тульской области объявлена опасность атаки из-за беспилотников
Миляев: в Тульской области объявлена угроза атаки БПЛА
24 октября 2025 в 07:04
В Тульской области ввели опасность атаки БПЛА
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Тульской области объявлена угроза атаки с применением беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона.
«На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. В связи с введением режима опасности просим сохранять спокойствие и соблюдать необходимые меры безопасности», — обратился к гражданам губернатор региона Дмитрий Миляев в официальном telegram-канале.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал