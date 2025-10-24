Момент взрыва в ЖК Красногорска попал на камеры
В Красногорске в ЖК произошел взрыв
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Момент взрыва в квартире жилого комплекса на бульваре Космонавтов в подмосковном Красногорске попал на камеры наблюдения.
На кадрах видно, как от взрыва выбило окна на уровне 13 этажа. Осколки засыпали двор. «По одной из версий, в помещении могли делать ремонт, и рванул баллон с газом», — сообщил telegram-канал Shot. В ТАСС же сообщили об увеличении количества пострадавших до двух.
Ранее стало известно, что в жилом доме на бульваре Космонавтов в подмосковном Красногорске произошел взрыв. Территорию вокруг жилого дома оцепили. Сообщалось об одном пострадавшем.
