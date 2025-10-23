Тайм-менеджмент и персональное меню: чем удивляют детские сады для детей-богачей
Политикам важно, чтобы к их детям относились с уважением
Выбирая, в какой детский сад или школу отправить ребенка, представители политического и бизнес-истеблишмента в Екатеринбурге обращают внимание на месторасположение (лучше, чтобы учреждение располагалось в доме), наличие дополнительных кружков (например, по тайм-менеджменту) и манеру общения педагогов (разговор с детьми как со взрослыми). Подробнее о важных для состоятельных горожан критериях URA.RU рассказала замдиректора сети элитных детских садов-школ Юлия Хомутова.
«Родители приходят сначала с детьми и смотрят, слушают, как учителя или воспитатели общаются с ребятами. Выбирают те организации, где уважительно относятся к их ребенку, общаются как со взрослым», — рассказала Хомутова.
Месторасположение
Удобно, если детский сад расположен в ЖК
Многие обеспеченные екатеринбуржцы живут за городом, поэтому при выборе детских садов и школ обращают внимание на то, чтобы учреждение было по пути на работу. Они могут завести детей сами, либо поручить это дело личному водителю. Если семьи проживают в Екатеринбурге, то тогда они отдают предпочтение тем учреждениям, что находятся прямо в доме. То есть мама с утра может просто спуститься на лифте вниз и отдать малыша, а вечером забрать. А если у садика есть филиалы не только в Екатеринбурге, но и в других городах, то родители даже в поездках могут не переживать о развитии своего чада.
Репутация детского сада и школы
Детский сад или школа должны иметь хорошую репутацию. Сюда входит и большой опыт работы, не менее 10-15 лет, а может быть и более 30, и положительные рекомендации знакомых, отзывы. «Обратите внимание на длительность существования заведения. Хорошо, если детский сад пережил два серьезных экономических кризиса, например, в 1998 и в 2008 году, и имеет, хотя бы три филиала. Это значит, что это крепкое предприятие, оно может и умеет стоять на ногах», — рассказал соучредитель сети элитных детских садов-школ.
Внешний вид
Элитные детские сады следят за дизайном
Обращают внимание состоятельные родители, конечно же, на внешний вид учреждений. Дизайн должен быть современным. Также важно, какая у тех же детских садов предметно-развивающая среда (игрушки, бизиборды, то есть развивающие доски, тематические уголки), насколько просторны группы.
Образовательные программы
В детских садах (в школах это идет априори) должен быть большой выбор развивающих занятий, различных авторских программ, помогающих выявить и развить у детей одаренность, и качественно готовить к школе. А где-то с раннего возраста выявлять и лидерские качества. Поэтому часто в таких учреждениях работают не просто воспитатели, а педагоги-психологи, логопеды, специалисты по художественно-эстетическому воспитанию (вокал, хореография, фортепиано, литература, основы дизайна), по физическому развитию (гимнастика, футбол, фехтование, детская йога, ЛФК), по развитию речи и кругозора, по обучению иностранному языку, по формированию математических представлений.
В детях с раннего возараста выявляют лидерские качества
В таких учреждениях знакомят детей и с тайм-менеджментом. Педагоги помогают спланировать и осмыслить цели, действия ребят, обращают внимание на реализацию поставленных задач. В итоге малыши получают результат, которым могут гордиться. Удобно, если сеть имеет и садик, и школы, это позволяет ребенку в будущем плавно перейти в общеобразовательное учреждение.
Персональное меню
Небольшая численность детей в группах дает возможность учитывать индивидуальные особенности. Поэтому, в случае необходимости, может быть для ребят составлено персональное меню.
Обратная связи
Как правило, в детских садах и школах, в которых учатся дети из состоятельных семей, налажена обратная связь с родителями. Это и ежедневные фото- и видеоотчеты о ребенке, постоянное общение с педагогами, регулярные круглые столы с мамами и папами, концерты.
