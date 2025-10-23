В Екатеринбурге открыли бронь на Новый год за десятки тысяч: где праздновать дешевле

Заведения придумали насыщенную развлекательную программу Фото: Размик Закарян © URA.RU

Некоторые рестораны, отели и базы отдыха в Екатеринбурге открыли бронирование столиков к Новому году, где-то представлено обширное меню, а другие завлекают насыщенной развлекательной программой. URA.RU составило список заведений, где уже можно запланировать празднование.

В ресторане «Пале Рояль» гостей будут развлекать: иллюзионист, живой вокал, театр перформанса и световое шоу. На мероприятие представлено три типа билетов — за 47000, 58000 и 64000 рублей.

Отель «Гринвальд» предлагает туры с проживанием. Кроме этого, постояльцев ждет новогодний банкет с развлекательной программой и подарки. Самый дорогой вариант обойдется в 195000 рублей за коттедж с тремя спальнями, а стандартное шале на двоих будет стоить 67000 рублей.

Продолжение после рекламы

В ресторанах готовят разнообразное наполнение меню для новогодней ночи Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой, прокатиться с горки, выпить глинтвейн с блинами и красной икрой можно будет в загородном пляжном комплексе на озере Балтым. «Огонь Пляж» предлагает бронировать домики с 31 декабря по 2 января.

Полноценную программу для проводов уходящего года придумали в ресторанах грузинских ресторанах «Супра». Праздничные гуляния начнутся 12 декабря и будут проходить до 2 января, в планах — живая музыка, беспроигрышная лотерея, конкурсы и танцы. Что касается стоимости, то для компании от восьми человек, депозит — 3900 рублей с гостя.