В Екатеринбурге открыли бронь на Новый год за десятки тысяч: где праздновать дешевле

В заведениях Екатеринбурга к Новому году придумали праздничные туры
23 октября 2025 в 21:30
Заведения придумали насыщенную развлекательную программу

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Некоторые рестораны, отели и базы отдыха в Екатеринбурге открыли бронирование столиков к Новому году, где-то представлено обширное меню, а другие завлекают насыщенной развлекательной программой. URA.RU составило список заведений, где уже можно запланировать празднование.

В ресторане «Пале Рояль» гостей будут развлекать: иллюзионист, живой вокал, театр перформанса и световое шоу. На мероприятие представлено три типа билетов — за 47000, 58000 и 64000 рублей. 

Отель «Гринвальд» предлагает туры с проживанием. Кроме этого, постояльцев ждет новогодний банкет с развлекательной программой и подарки. Самый дорогой вариант обойдется в 195000 рублей за коттедж с тремя спальнями, а стандартное шале на двоих будет стоить 67000 рублей.

В ресторанах готовят разнообразное наполнение меню для новогодней ночи

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой, прокатиться с горки, выпить глинтвейн с блинами и красной икрой можно будет в загородном пляжном комплексе на озере Балтым. «Огонь Пляж» предлагает бронировать домики с 31 декабря по 2 января.

Полноценную программу для проводов уходящего года придумали в ресторанах грузинских ресторанах «Супра». Праздничные гуляния начнутся 12 декабря и будут проходить до 2 января, в планах — живая музыка, беспроигрышная лотерея, конкурсы и танцы. Что касается стоимости, то для компании от восьми человек, депозит — 3900 рублей с гостя.  

19 и 26 декабря в ресторане «Зверобой» проведут новогодние корпоративы. Всем гостям предложат огненные коктейли, а за хорошее настроение будет отвечать фокусник, шоу барменов и DJ. Стоимость — 6500 с человека. 

