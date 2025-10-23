На лед вернулась легенда хоккея: в Екатеринбурге «Автомобилист» встретился с «Трактором»
Анатолий Голышев вернулся на лед 23 октября
Фото: Илья Московец © URA.RU
Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Анатолий Голышев, который был отстранен от игр на шесть месяцев из-за допинга, вернулся на лед. На стадионе «УГМК-Арена» 23 октября в 19:00 стартовал матч. «Автомобилист» встретился с челябинским «Трактором».
«№15 будет на льду! Накидаем Толе лайков на удачу в сегодняшнем матче», — сообщил клуб в своем telegram-канале.
Встреча между «Автомобилистом» и «Трактором» вторая (из шести запланированных). В прошлом матче со счетом 2:0 победили челябинцы. Сейчас екатеринбургский клуб стоит на четвертом месте в таблице Восточной конференции КХЛ. «Трактор» находится на пятом.
Ранее Голышев сообщил в своем telegram-канале, что вернется на лед 18 октября. В апреле 2025 года хоккеист, после одного из матчей регулярного чемпионата КХЛ, сдал положительную допинг-пробу. Это стало причиной его отстранения от игр. В начале сентября президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что нападающий дисквалифицирован на два год. Но вскоре было принято решение об отстранении только на шесть месяцев.
Голышев выступает за «Автомобилист» с 2013 года. Однако в 2021 году играл за клуб Американской хоккейной лиги «Бриджпорт Айлендерс».
