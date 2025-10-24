Марочко: ВСУ отступили в Яровой не выдержав давление ВС РФ

ВСУ отошли к южной окраине поселка Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российские войска вытеснили подразделения ВСУ с северных окраин населенного пункта Яровая в ДНР, вынудив противника отступить на вторую линию обороны, расположенную на южных рубежах. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«В результате боестолкновений нашим войскам удалось выбить украинских боевиков с занимаемых позиций и улучшить тактическое положение на северных окраинах населенного пункта Яровая в ДНР», — уточнил Марочко для ТАСС. Он добавил, что украинским военным пришлось отойти к южным окраинам поселка, не сумев удержать рубеж.