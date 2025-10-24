Марочко: ВСУ отступили в Яровой не выдержав давление ВС РФ
ВСУ отошли к южной окраине поселка
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Российские войска вытеснили подразделения ВСУ с северных окраин населенного пункта Яровая в ДНР, вынудив противника отступить на вторую линию обороны, расположенную на южных рубежах. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
«В результате боестолкновений нашим войскам удалось выбить украинских боевиков с занимаемых позиций и улучшить тактическое положение на северных окраинах населенного пункта Яровая в ДНР», — уточнил Марочко для ТАСС. Он добавил, что украинским военным пришлось отойти к южным окраинам поселка, не сумев удержать рубеж.
По словам эксперта, сейчас значительная часть Яровой остается так называемой «серой зоной», так как украинские подразделения не смогли закрепиться на прежних позициях, а продолжающиеся боевые действия не позволяют одной из сторон установить полный контроль. Марочко пояснил, что в настоящее время в населенном пункте сохраняется интенсивное противостояние.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.