70 человек эвакуировали из дома в Красногорске после взрыва
24 октября 2025 в 08:27
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Красногорске после случившегося взрыва в жилом доме были эвакуированы 70 человек. В результате происшествия повреждения получили три квартиры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
