В Ростовской области ВСУ пытались атаковать десять районов
24 октября 2025 в 08:30
Фото: © URA.RU
Ночью российские войска отразили массированную атаку в Ростовской области. В десяти районах области была отражена атака БПЛА. Пострадавших нет. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
