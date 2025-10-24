Министр транспорта РФ присвоил почетное звание аккумуляторщику из ЯНАО
Работник муниципального транспорта получил награду от министерства
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Минтранс РФ наградил нагрудным знаком «Почетный работник транспорта России» аккумуляторщика «Пассажирских перевозок» из Ноябрьска Эдуарда Валеева. Об этом сообщается в приказе ведомства.
«Наградить нагрудным знаком „Почетный работник транспорта России“ Валеева Эдуарда Михайловича, аккумуляторщика МУП „Пассажирские перевозки“ города Ноябрьска, ЯНАО», — говорится в документе. Ведомственную награду министерство присвоило ямальцу за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу на транспорте.
