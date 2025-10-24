Россиянам напомнили о праве отключить мобильный в нерабочее время

Нилов подчеркивает, что сверхурочная работа должна оплачиваться Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Россияне, работающие по нормированному графику, имеют законное право не отвечать на рабочие звонки и сообщения даже при работе на удаленке. Об этом напомнил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Закончился ваш рабочий день, рабочее время, вы телефон отключили, и работодатель может вам не дозвониться, это гарантировано вам в соответствии с Трудовым кодексом», — подчеркнул Нилов в разговоре с ТАСС. Депутат сослался на Трудовой кодекс в котором упоминается также время нахождения на связи.