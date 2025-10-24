Россиянам напомнили о праве отключить мобильный в нерабочее время
Нилов подчеркивает, что сверхурочная работа должна оплачиваться
Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU
Россияне, работающие по нормированному графику, имеют законное право не отвечать на рабочие звонки и сообщения даже при работе на удаленке. Об этом напомнил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Закончился ваш рабочий день, рабочее время, вы телефон отключили, и работодатель может вам не дозвониться, это гарантировано вам в соответствии с Трудовым кодексом», — подчеркнул Нилов в разговоре с ТАСС. Депутат сослался на Трудовой кодекс в котором упоминается также время нахождения на связи.
Вместе с тем, Нилов напоминает, что на российском рынке труда складываются неформальные практики: зачастую работники выходят на связь в нерабочее время чтобы добиться повышения или премий. Такие действия, по его мнению, становятся частью «устоявшихся привычек взаимоотношения работника и работодателя», что противоречит закону и должно оплачиваться отдельно. Глава комитета предложил закрепить на законодательном уровне ограничения на переработку при ненормированном рабочем графике.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.