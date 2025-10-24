В Тюмени пьяный мужчина угрожал полицейскому двумя ножами
Мужчине назначили штраф в виде 50 000 рублей
Фото: Стас Этвеш © URA.RU
Пьяный тюменец напал на полицейского и угрожал ему двумя ножами. Инцидент произошел 22 июля 2025 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы.
«22 июля 2025 года сотрудники полиции, прибывшие на вызов о нарушении общественного порядка, обнаружили Зайцева в состоянии алкогольного опьянения с двумя ножами в руках. При попытке выяснить обстоятельства произошедшего Зайцев обнажил ножи, направил их в сторону сотрудника полиции К. и высказал угрозы применения насилия», — сообщили в ведомстве.
Суд рассмотрел дело в особом порядке по ходатайству подсудимого. При вынесении приговора учли отсутствие судимостей у Зайцева, смягчающие обстоятельства и полное раскаяние фигуранта. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!