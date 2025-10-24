Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Криминал

В Тюмени пьяный мужчина угрожал полицейскому двумя ножами

24 октября 2025 в 09:43
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Мужчине назначили штраф в виде 50 000 рублей

Мужчине назначили штраф в виде 50 000 рублей

Фото: Стас Этвеш © URA.RU

Пьяный тюменец напал на полицейского и угрожал ему двумя ножами. Инцидент произошел 22 июля 2025 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы. 

«22 июля 2025 года сотрудники полиции, прибывшие на вызов о нарушении общественного порядка, обнаружили Зайцева в состоянии алкогольного опьянения с двумя ножами в руках. При попытке выяснить обстоятельства произошедшего Зайцев обнажил ножи, направил их в сторону сотрудника полиции К. и высказал угрозы применения насилия», — сообщили в ведомстве. 

Суд рассмотрел дело в особом порядке по ходатайству подсудимого. При вынесении приговора учли отсутствие судимостей у Зайцева, смягчающие обстоятельства и полное раскаяние фигуранта. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал