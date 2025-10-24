В Тюмени пьяный мужчина угрожал полицейскому двумя ножами

Мужчине назначили штраф в виде 50 000 рублей Фото: Стас Этвеш © URA.RU

Пьяный тюменец напал на полицейского и угрожал ему двумя ножами. Инцидент произошел 22 июля 2025 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы.

«22 июля 2025 года сотрудники полиции, прибывшие на вызов о нарушении общественного порядка, обнаружили Зайцева в состоянии алкогольного опьянения с двумя ножами в руках. При попытке выяснить обстоятельства произошедшего Зайцев обнажил ножи, направил их в сторону сотрудника полиции К. и высказал угрозы применения насилия», — сообщили в ведомстве.