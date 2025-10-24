В Тюмени браконьер выловил рыбу за полтора миллиона рублей

Рыбак выловил краснокнижную рыбу Фото: Государственный надзор охраны водных биологических ресурсов и среды их обитатния © URA.RU

В Тюмени браконьер выловил три особи сибирского осетра, который занесен в Красную книгу. Ущерб составил поти полтора миллиона рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы.

Ведомство уточнило, что инцидент произошел в ночное время с 5 на 6 августа 2022 года на реке Иртыш. «Мужчина с помощью самодельных орудий лова выловил три особи сибирского осетра, отнесенного к особо ценным видам, охраняемым государством», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры. Рыба была изъята сотрудниками полиции при досмотре автомобиля Аксенова.

На суде фигурант отрицал вину и заявил, что не смог распознать ценный вид рыбы из-за плохой видимости. Однако суд исследовал все материалы дела и учел позицию Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, которое подало гражданский иск. Иск о возмещении ущерба был удовлетворен в полном объеме.

