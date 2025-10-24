В Тюмени открыли движение по долгожданной развязке. Фото
Работы по строительству стартовали в 2024 году
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
В Тюмени 24 октября открыли движение по новой развязке на Московском тракте. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе главного управления строительства. Изначально по графику объект планировали сдать до конца ноября 2026-го.
«Запустили рабочее движение по новой транспортной развязке на Московском тракте. Общая протяженность объекта 6,925 километров», — сообщили в ГУС.
Длина путепровода по улице Джанбровского составила 202 метра. В рамках работ обустроили восемь съездов, общая протяженность развязки — почти семь километров. Объект станет частью будущего Южного обхода. Также рядом с дорогой строят левые развороты.
Проезд открыли утром 24 октября, в пятницу
Фото: предоставлено пресс-службой ГУС ТО
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!