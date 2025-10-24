Логотип РИА URA.RU
В Тюмени открыли движение по долгожданной развязке. Фото

В Тюмени 24 октября открыли движение по развязке на Московском тракте
24 октября 2025 в 10:34
Работы по строительству стартовали в 2024 году

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени 24 октября открыли движение по новой развязке на Московском тракте. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе главного управления строительства. Изначально по графику объект планировали сдать до конца ноября 2026-го.

«Запустили рабочее движение по новой транспортной развязке на Московском тракте. Общая протяженность объекта 6,925 километров», — сообщили в ГУС.

Длина путепровода по улице Джанбровского составила 202 метра. В рамках работ обустроили восемь съездов, общая протяженность развязки — почти семь километров. Объект станет частью будущего Южного обхода. Также рядом с дорогой строят левые развороты.

Проезд открыли утром 24 октября, в пятницу

Фото: предоставлено пресс-службой ГУС ТО

