Работы по строительству стартовали в 2024 году Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени 24 октября открыли движение по новой развязке на Московском тракте. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе главного управления строительства. Изначально по графику объект планировали сдать до конца ноября 2026-го.

«Запустили рабочее движение по новой транспортной развязке на Московском тракте. Общая протяженность объекта 6,925 километров», — сообщили в ГУС.

Длина путепровода по улице Джанбровского составила 202 метра. В рамках работ обустроили восемь съездов, общая протяженность развязки — почти семь километров. Объект станет частью будущего Южного обхода. Также рядом с дорогой строят левые развороты.

Продолжение после рекламы