В Тюменской области в ДТП погиб мужчина

24 октября 2025 в 10:14
По слова пассажира, они с водителем выпивали

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Житель Аромашевского района погиб в результате ДТП, которое произошло вечером 23 октября на грунтовой дороге между населенными пунктами Аромашево и Юргинское в Тюменской области. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. Автомобиль Renault, в котором находились двое мужчин, съехал в кювет и опрокинулся во время движения на кладбище.

«Автомобиль „Рено“ съехал в кювет и опрокинулся.  52-летний водитель автомобиля, местный житель, погиб, 37-летний пассажир получил ранения», — сообщили в ведомстве.  

В ведомстве уточнили, что по предварительной версии водитель машины не справился с управлением. На момент трагедии мужчина не имел права садиться за руль — водительского удостоверения у него не было. В Госавтоинспекции также  отметили, что пассажир признался, что по пути с водителем они употребляли алкоголь. 

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства аварии. Назначена посмертная экспертиза, которая должна установить, был ли водитель в состоянии опьянения.

Ранее агенство писало о том, что на 33-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск 19 октября 2025 года ночью пьяный водитель Hyundai влетел в Газель. В результате погиб 54-летний пассажир легкового автомобиля и еще двое получили травмы. 

