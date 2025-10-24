В Тюменской области в ДТП погиб мужчина
По слова пассажира, они с водителем выпивали
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Житель Аромашевского района погиб в результате ДТП, которое произошло вечером 23 октября на грунтовой дороге между населенными пунктами Аромашево и Юргинское в Тюменской области. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. Автомобиль Renault, в котором находились двое мужчин, съехал в кювет и опрокинулся во время движения на кладбище.
«Автомобиль „Рено“ съехал в кювет и опрокинулся. 52-летний водитель автомобиля, местный житель, погиб, 37-летний пассажир получил ранения», — сообщили в ведомстве.
В ведомстве уточнили, что по предварительной версии водитель машины не справился с управлением. На момент трагедии мужчина не имел права садиться за руль — водительского удостоверения у него не было. В Госавтоинспекции также отметили, что пассажир признался, что по пути с водителем они употребляли алкоголь.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства аварии. Назначена посмертная экспертиза, которая должна установить, был ли водитель в состоянии опьянения.
