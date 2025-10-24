Тюменцы готовы идти на скидки, лишь бы сдать квартиру
Средняя скидка при аренде жилья составляет в Тюмени около 8%
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Сдающие квартиры тюменцы готовы пойти на скидки для того, чтобы быстрее найти арендаторов. В среднем, дисконт сейчас предлагает больше 20 процентов арендодателей, сообщили URA.RU аналитики сервиса «Яндекс Аренда».
«В третьем квартале 2025 года в Тюмени в 21,8% объявлений о сдаче квартир в долгосрочную аренду собственники снижали стоимость. Средняя скидка в городе составила 8,3%», — пояснили эксперты.
Отмечается, что самый высокий показатель готовности к скидкам был зафиксирован в Тюмени в феврале. » Показатель составлял 40,3%, а средняя скидка колебалась в районе 9,6%», — добавили аналитики.
Известно, что в третьем квартале в 73% всех объявлений о долгосрочной аренде собственники жилья в Тюмени не меняли стоимость во время поиска арендатора. Повышение ставки в последние три месяца в городе произошло только в 5,2% объявлений. В среднем ставка увеличивалась на 10%. Ранее сообщалось, что срок экспозиции арендного жилья в Тюмени не превышает недели.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!