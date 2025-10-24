Тюменцы готовы идти на скидки, лишь бы сдать квартиру

Средняя скидка при аренде жилья составляет в Тюмени около 8% Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Сдающие квартиры тюменцы готовы пойти на скидки для того, чтобы быстрее найти арендаторов. В среднем, дисконт сейчас предлагает больше 20 процентов арендодателей, сообщили URA.RU аналитики сервиса «Яндекс Аренда».

«В третьем квартале 2025 года в Тюмени в 21,8% объявлений о сдаче квартир в долгосрочную аренду собственники снижали стоимость. Средняя скидка в городе составила 8,3%», — пояснили эксперты.

Отмечается, что самый высокий показатель готовности к скидкам был зафиксирован в Тюмени в феврале. » Показатель составлял 40,3%, а средняя скидка колебалась в районе 9,6%», — добавили аналитики.

