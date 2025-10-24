Логотип РИА URA.RU
Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Григоренко похвалил Тюменскую область за внедрение ИИ

Вице-премьер правительства Григоренко открыл второй день форума ИНФОТЕХ в Тюмени
24 октября 2025 в 10:50
Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко похвалил Тюменскую область за активное использование нейросетей. Об этом он упомянул во время своего выступления на форуме ИНФОТЕХ. С места событий сообщает корреспондент URA.RU.


«Не могу тюменскую область не привести в пример. Губернатор не знал», — передает слова Григоренко журналист агентства.


Заслуги региона он отметил во время выступления с докладом на сессии «ИИ в регионах: от точечных кейсов — к системному внедрению». Этим заседанием открылся второй день форума ИНФОТЕХ.

Мероприятие стартовало в Тюмени 23 октября. Программа форума насыщена деловыми встречами, дискуссиями и презентациями последних разработок в сфере IT.

