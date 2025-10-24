Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Григоренко похвалил Тюменскую область за внедрение ИИ
Григоренко открыл вторйо день форума
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко похвалил Тюменскую область за активное использование нейросетей. Об этом он упомянул во время своего выступления на форуме ИНФОТЕХ. С места событий сообщает корреспондент URA.RU.
«Не могу тюменскую область не привести в пример. Губернатор не знал», — передает слова Григоренко журналист агентства.
Заслуги региона он отметил во время выступления с докладом на сессии «ИИ в регионах: от точечных кейсов — к системному внедрению». Этим заседанием открылся второй день форума ИНФОТЕХ.
Мероприятие стартовало в Тюмени 23 октября. Программа форума насыщена деловыми встречами, дискуссиями и презентациями последних разработок в сфере IT.
