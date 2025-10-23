Биатлонист Гараничев и боец Монсон поддержали хоккейный матч в Тюмени на «Кубке ИНФОТЕХ»

Матч по хоккею завершился со счетом 1:1 Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Товарищеский матч по хоккею «Кубок ИНФОТЕХ» между командами «Цифровой СпецнаZ» и «Динамо Тюмень» завершился равным счетом. Игру посетили известные спортсмены — биатлонист Евгений Гараничев и боец MMA Джефф Монсон. Об этом написали в telegram-канал «Тюменская область сегодня».

«Игру поддержали заслуженный мастер спорта России, призер зимних Олимпийских игр 2014 года Евгений Гараничев и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, боец MMA Джефф Монсон. Напряженная борьба завершилась ничьей — 1:1», — пишут в посте.

Мероприятие стало уже традиционным. Главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко отметил, что такие встречи показывают, как нужно поддерживать себя в боевом состоянии и верить в победу.

