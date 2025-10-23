Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Спорт

Биатлонист Гараничев и боец Монсон поддержали хоккейный матч в Тюмени на «Кубке ИНФОТЕХ»

Известные спортсмены Гараничев и Монсон поддержали хоккейный матч в Тюмени
24 октября 2025 в 01:12
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Матч по хоккею завершился со счетом 1:1

Матч по хоккею завершился со счетом 1:1

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Товарищеский матч по хоккею «Кубок ИНФОТЕХ» между командами «Цифровой СпецнаZ» и «Динамо Тюмень» завершился равным счетом. Игру посетили известные спортсмены — биатлонист Евгений Гараничев и боец MMA Джефф Монсон. Об этом написали в telegram-канал «Тюменская область сегодня».

«Игру поддержали заслуженный мастер спорта России, призер зимних Олимпийских игр 2014 года Евгений Гараничев и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, боец MMA Джефф Монсон. Напряженная борьба завершилась ничьей — 1:1», — пишут в посте.

Мероприятие стало уже традиционным. Главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко отметил, что такие встречи показывают, как нужно поддерживать себя в боевом состоянии и верить в победу.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU писало, что на хоккейный матч тюменской команды «Рубин» и курганского «Зауралья» не пустили часть болельщиков, которые приехали посмотреть соревнование хоккеистов. Среди них был и молодой парень-инвалид.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал