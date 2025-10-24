В Тюмени задержали мужчину, который 25 лет назад похитил человека

Мужчина скрывался с 2000 года Фото: Илья Московец © URA.RU

Сотрудники Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте задержали 62-летнего жителя областного центра, находящегося в федеральном розыске по подозрению в незаконном лишении свободы человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По данным полиции, мужчина был задержан на железнодорожном вокзале Тюмени при попытке приобрести билет на поезд до Ишима.

«В результате комплекса разыскных мероприятий подозреваемого обнаружили на железнодорожном вокзале города Тюмени. Его задержали для дальнейшего разбирательства», — сообщили в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте.

Местного жителя разыскивали с 2000 года — тогда в его отношении в УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц либо с применением оружия). Позднее следствие по данному делу было приостановлено, однако в 2025 году расследование возобновили из-за появления новых обстоятельств. Мужчина скрылся, и установить его местонахождение долгое время не удавалось.

В ведомстве уточнили детали инцидента. По имеющейся информации, подозреваемый на протяжении ряда лет скрывался на территории различных регионов страны, не поддерживая контактов с родственниками. В день задержания он планировал выехать в Ишим.