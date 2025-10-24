В Тюмени на «Инфотехе-2025» представят цифровых аватаров для опеки и экскурсий Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюмени на форуме-выставке «Инфотех-2025» будет представлена технология внедрения цифровых аватаров в работу органов опеки и сферу туризма. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента информатизации региона Станислав Логинов.

«Цифровые аватары, представляющие собой оцифрованные образы людей, могут значительно оптимизировать процессы поиска замещающих родителей для детей-сирот. Платформа на основе искусственного интеллекта (ИИ) сможет анализировать психологические особенности ребенка и потенциальных приемных родителей, выявляя наиболее подходящие пары. Это позволит специалистам служб опеки и попечительства более эффективно подбирать семьи для детей, нуждающихся в заботе и воспитании», — сообщил Логинов.

Кроме того, цифровые аватары найдут применение в сфере туризма. Они смогут проводить виртуальные экскурсии, взаимодействовать с посетителями, предоставлять информацию об экспонатах и рассказывать интересные истории. Аватары могут быть созданы на основе исторических личностей, археологов или вымышленных персонажей, что сделает экскурсии более увлекательными и познавательными.

Цифровых аватаров презентуют 24 октября на «Инфотехе-2025» Фото: Станислав Логинов