В Тюмени на 102-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны

24 октября 2025 в 12:30
Ветеран имел несколько государственных наград

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Почетный гражданин Тюмени, ветеран Великой Отечественной войны Александр Жемчугов скончался на 102-м году жизни. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Максим Афанасьев. Он был участником нескольких боев, трижды ранен, после войны трудился на аккумуляторном заводе, где пользовался большим уважением коллектива и жителей.

«Выражаю соболезнования родным и близким почетного гражданина нашего города, участника Великой Отечественной войны Жемчугова Александра Степановича», — такой пост написал Максим Афанасьев. Он подчеркнул, что Александр Степанович всю жизнь оставался примером мужества и самоотверженности, а его вклад в освобождение страны и восстановление города невозможно переоценить.

Александр Жемчугов родился 20 августа 1924 года. В 1942 году 18-летним добровольцем отправился на фронт, окончил курсы младших сержантов в Ирбите и сражался в составе Красной армии в Белоруссии, Польше, Литве и Латвии. За отвагу был награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», Жукова и «За победу над Германией». После возвращения с войны работал машинистом электровоза в Реже, а затем, с 1963 года, сборщиком свинцовых аккумуляторов в Тюмени. На пенсию ушел в 1974 году.

Ранее агентство писало о том, что 16 октября в Тюмени на 82-м году жизни скончался Александр Барышников — Заслуженный врач Российской Федерации. За более чем полувековую карьеру Барышников внес значительный вклад в развитие системы здравоохранения области, снискал уважение коллег и воспитанников.

