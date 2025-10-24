Сколько земель изымут в Тюмени ради строительства второй объездной. Эксклюзив
Дорогу начнут строить в 2026 году
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Тюмени ради строительства второй объездной изымут 83 участка. Об этом URA.RU рассказали в главном управлении строительства региона. Выкуп земель пока не стартовал.
«Проектная документация Южного обхода Тюмени разработана и получила положительное заключение государственной экспертизы. Планируется изъятие 83 земельных участков. Работы по изъятию не начаты», — рассказали в ГУС.
Ранее URA.RU писало, что строительство второй объездной займет три года. Дорогу начнут возводить в 2026 году. Стоимость объекта — 19,6 миллиарда рублей. В январе 2024 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о строительстве второго кольца.
