Общество

ЖКХ и Городская среда

Сколько земель изымут в Тюмени ради строительства второй объездной. Эксклюзив

В Тюмени для строительства второй объездной изымут 83 земельных участка
24 октября 2025 в 12:23
Дорогу начнут строить в 2026 году

Дорогу начнут строить в 2026 году

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени ради строительства второй объездной изымут 83 участка. Об этом URA.RU рассказали в главном управлении строительства региона. Выкуп земель пока не стартовал. 

«Проектная документация Южного обхода Тюмени разработана и получила положительное заключение государственной экспертизы. Планируется изъятие 83 земельных участков. Работы по изъятию не начаты», — рассказали в ГУС.

Ранее URA.RU писало, что строительство второй объездной займет три года. Дорогу начнут возводить в 2026 году. Стоимость объекта — 19,6 миллиарда рублей. В январе 2024 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о строительстве второго кольца.

