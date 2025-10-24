Дорогу начнут строить в 2026 году Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени ради строительства второй объездной изымут 83 участка. Об этом URA.RU рассказали в главном управлении строительства региона. Выкуп земель пока не стартовал.

«Проектная документация Южного обхода Тюмени разработана и получила положительное заключение государственной экспертизы. Планируется изъятие 83 земельных участков. Работы по изъятию не начаты», — рассказали в ГУС.