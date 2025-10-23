Лобби местного розлива: какой бизнес влияет на атмосферу в городской думе Тюмени

Состав думы напоминает считалочку: «сапожник, портной - а ты кто будешь такой?» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Вопросы лобби всегда остро стояли в органах самоуправления всех уровней. Особенно легко проследить за интересами компаний в городских думах — здесь никто кроме спикера не занимает освобожденную должность, а значит, продолжает открыто владеть собственным бизнесом, параллельно влияя на решения совещательной структуры. URA.RU узнало, какие бизнесы создают гравитацию в городской думе Тюмени.

Важно: URA.RU не подразумевает, что упомянутые ниже люди и их бизнесы каким-либо образом продвигают в городской думе Тюмени свои личные интересы. А под гравитацией подразумевается социально-политическая сила, которая помогает думе оставаться на поверхности интересов города.

Промышленность

Самый крупный и самый влиятельный кластер, представленный в городской думе Тюмени — это промышленность. По определению эта сфера экономики, совместно с сельским хозяйством, является основой экономики региона — и вполне логично, что представители этой сферы будут присутствовать в органах местного самоуправления.

Ярчайшим представителем промышленности в думе Тюмени является Алексей Рагозин — директор компании «Тюменьремдормаш». Организация занимается производством металлических конструкций для строительства. Стоимость завода оценивается на рынке в 3,1 миллиарда рублей, а доходы в 2024 году почти достигли 200 миллионов.

По выручке ТРДМ занимает восьмое место в своей сфере, уступая только мега-гигантам вроде "Стальмоста" Юзефовича или "Точинвеста" Болотова.

Стела из аккумуляторов - если кто-то не понял, что тут производят Фото: Денис Моргунов © URA.RU









Есть в думе и представители других промышленных предприятий. В частности, депутат Дмитрий Ошурков руководит бюро по внешнеэкономическим связям тюменского аккумуляторного завода. Предприятие, обосновавшееся в Тюмени еще в годы Великой Отечественной войны, успешно продолжает работу и по сей день.

Стоимость активов завода оценивается в 11,3 миллиарда рублей — и нет в российском производстве аккумуляторов предприятия, которое было бы крупнее.

Николай Руссу больше не депутат областной думы, но имеет своего резидента в думе городской Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU









Есть в думе и представитель тюменской фирмы со всероссийским именем. Иван Худяков руководит одним из филиалов компании экс-депутата областной думы Николая Руссу «Мостострой-11». В лишнем представлении «Мостострой» не нуждается: общество строит в городе несколько крупных развязок стоимостью в миллиарды рублей, а ктоме того возводит мостовые объекты по всей стране.

Стоимость бизнеса — 16,2 миллиарда рублей. Последняя прибыль составила 3,6 миллиарда.

Строительный бизнес

Мир строительного бизнеса за последние годы набрал обороты и стал одним из самых успешных в регионе. Правда, год без господдержки ипотеки несколько подпортил статистику. Однако, сильнейшие игроки девелопмента остались на коне, продолжают получать прибыль и развиваться.

Безусловно узнаваемая персона — Виктор Корчагин. Он является директором тюменского филиала застройщика «Брусника» — компании, которая с тюменской родословной сумела зайти в федеральный топ-10. Девелопер, оцененный в семь миллиардов рублей, строит сейчас по всей стране.

Чистая прибыль "Брусники" составила в 2024 году три миллиарда. Это восьмой показатель по РФ.

Завод ЖБИ-3 работает на тюменском рынке более полувека Фото: Денис Моргунов © URA.RU









Еще одна связанная с девелопментом личность в думе Тюмени — Александр Соловьев, единоличный владелец и директор спецзастройщика «ЖБИ-3». Компания работает на рынке строительства Тюмени уже 52 года и имеет 121 успешно реализованный проект.

При стоимости компании в 3,1 миллиарда рублей чистая прибыль невысока — всего 101 миллион за 2024 год.

Третьим строительным гигантом, имеющим своего человека в городской думе, можно по праву считать ТДСК. Единственного застройщика региона, продающего уже готовое жилье, представляет Дмитрий Антипов. В настоящий момент ТДСК является крупнейшим по текущим объемам застрощиком города, однако в рейтингах не участвует — просто потому, что не работает с договорами долевого участия.

Стоимость ТДСК в настоящий момент оценивается почти в 29 миллиардов рублей, а прибыль компании в 2024 году достигла 2,5 миллиардов.

Здоровье и спорт

Представители спортиндуствии за последние пять лет заняли серьезные позиции среди элиты тюменского бизнеса. Неудивительно, что представители этого кластера тоже вошли в состав городской думы: развитие спорта всегда было одним из приоритетов местных властей.

Когда ты «на спорте» - каждый день в радость Фото: Николай Бастриков © URA.RU









Наиболее успешной в спортивной сфере можно считать Наталью Проскурякову. Она создала и раскрутила в Тюмени сеть фитнес-центров «Фитбери». Кроме того, она руководит федерацией бодибилдинга и фитнеса Тюмени. В настоящий моент стоимость бизнеса ниже нулевой отметки на шесть миллионов рублей.

2024 год выдался для "Фитбери" не особо удачным — компания пережила убытки в размере 10,6 миллионов рублей.

Другой представитель спорта не имеет отношения к бизнесу. Дмитрий Елагин возглавляет федерацию дзюдо «Урал — Западная Сибирь». А кроме того он — призёр чемпионата России, призёр командного чемпионата Европы. Чемпион Европы и мира среди ветеранов.

Естественно, ни о какой прибыли и стоимости бизнеса в случае Елагина речи быть не может. Однако, эта персона явно имеет немалый вес в спортивном мире Тюмени.

Автобизнес

Бизнес-империя Салмина проникла и в областную, и в городскую думы Фото: Денис Моргунов © URA.RU









В городской думе Тюмени лишь один представитель крупного автомобильного бизнеса — но он связан с одним из тюменских олигархов и депутатом облдумы Алексеем Салминым. Входящий в состав седьмого созыва думы Николай Моисеев является одним из семи учредителей ООО «Капитал», завязанной на бизнесы Салмина и Зулькарнаева в составе империи «Автоград».

Бизнес у «Капитала» чисто номинальный, имеет стоимость в три тысячи рублей и прибыль за 2024 год в две тысячи. Однако, это тот случай, когда связи важнее денег.