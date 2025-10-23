Возле ж/д вокзала Тюмени появятся новые зоны отдыха и пешеходный бульвар

Территория у ж/д вокзала Тюмени изменится до неузнаваемости Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Возле железнодорожной станции «Тюмень» появится новое общественное пространство с пешеходным бульваром и благоустроенными зонами отдыха. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Подписали четырехстороннее соглашение о сотрудничестве между правительством Тюменской области, администрацией Тюмени, ОАО „РЖД“ и ООО „Сибинтел-Холдинг“. Документ открывает новый этап в развитии территории у железнодорожной станции Тюмень — на улицах Товарное шоссе и Привокзальной. Здесь появятся современные общественные пространства, пешеходный бульвар и благоустроенные зоны отдыха», — указано в публикации.

Он добавил, что особое внимание планируют уделить сохранению исторического облика паровозного депо и водонапорных башен — объектов культурного наследия. Соглашение не предусматривает привлечения бюджетных средств, но открывает возможности для совместной работы государственного и частного партнерства.

В настоящее время рядом с ж/д вокзалом уже работает учебный центр детской железной дороги, разместившийся в отреставрированных зданиях бывших складов. Ранее эти помещения находились в запущенном состоянии, а теперь используются для образовательных программ и досуга юных жителей города.