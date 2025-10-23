Возле ж/д вокзала Тюмени появятся новые зоны отдыха и пешеходный бульвар
Территория у ж/д вокзала Тюмени изменится до неузнаваемости
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Возле железнодорожной станции «Тюмень» появится новое общественное пространство с пешеходным бульваром и благоустроенными зонами отдыха. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.
«Подписали четырехстороннее соглашение о сотрудничестве между правительством Тюменской области, администрацией Тюмени, ОАО „РЖД“ и ООО „Сибинтел-Холдинг“. Документ открывает новый этап в развитии территории у железнодорожной станции Тюмень — на улицах Товарное шоссе и Привокзальной. Здесь появятся современные общественные пространства, пешеходный бульвар и благоустроенные зоны отдыха», — указано в публикации.
Он добавил, что особое внимание планируют уделить сохранению исторического облика паровозного депо и водонапорных башен — объектов культурного наследия. Соглашение не предусматривает привлечения бюджетных средств, но открывает возможности для совместной работы государственного и частного партнерства.
В настоящее время рядом с ж/д вокзалом уже работает учебный центр детской железной дороги, разместившийся в отреставрированных зданиях бывших складов. Ранее эти помещения находились в запущенном состоянии, а теперь используются для образовательных программ и досуга юных жителей города.
Ранее агентство писало о том, что тюменские власти определились с датой открытия новой прогулочной зоны. Презентация бульвара Ершова назначена на 24 октября.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!