В Тюмени ищут 25-летнего Данила Демина, исчезнувшего после поездки с незнакомцами

Родственники подали заявление в полицию 22 октября Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Тюменском районе (Тюменская область) продолжаются поиски 25-летнего Данила Демина, который пропал 20 октября 2025 года после того, как сел в автомобиль к неизвестным лицам. С тех пор связь с молодым человеком прервалась. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Авангард» в группе «ВКонтакте».

«Поступила тревожная заявка от подруги пропавшего. Она сообщила, что ее друг, 25-летний Данил Демин, вышел из дома 20 октября в 16:20 и с тех пор не выходит на связь», — рассказывают в посте.