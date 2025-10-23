В Тюмени ищут 25-летнего Данила Демина, исчезнувшего после поездки с незнакомцами
Родственники подали заявление в полицию 22 октября
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Тюменском районе (Тюменская область) продолжаются поиски 25-летнего Данила Демина, который пропал 20 октября 2025 года после того, как сел в автомобиль к неизвестным лицам. С тех пор связь с молодым человеком прервалась. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Авангард» в группе «ВКонтакте».
«Поступила тревожная заявка от подруги пропавшего. Она сообщила, что ее друг, 25-летний Данил Демин, вышел из дома 20 октября в 16:20 и с тех пор не выходит на связь», — рассказывают в посте.
Родственники подали заявление в полицию 22 октября после безуспешных попыток самостоятельно найти пропавшего. На момент исчезновения Данил был одет в черную кожаную куртку, спортивные штаны и ботинки, имеет многочисленные татуировки на лице и руках. Если у вас есть сведения о том, где находится Данил Демин, просим вас связаться по телефону +7 (922)-002-01-12 или позвонить по номеру 112.
