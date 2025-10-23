Усыновленный в тюменском детдоме француз хочет найти биологическую мать
Биологическая мать Пьера бросила его в четыре года
Усыновленный в тюменском детдоме гражданин Франции Пьер (Дмитрий) хочет вернуться в Россию, чтобы найти свою биологическую мать. Информация об этом указана на официальном сайте программы «Жди меня».
«Меня зовут Пьер (Дмитрий), я родился в городе Тюмень, Россия. В возрасте около двух лет меня нашли на Привокзальной площади в Тюмени — я просил милостыню на улице. Позже мои биологические родители приняли решение передать меня в детский дом. Когда мне исполнилось четыре года, меня усыновила семья из Франции, из города Ла Сьота, рядом с Марселем», — указано на официальном сайте телепередачи.
Мужчина добавил, что уже занимается получением российского гражданства и ждет выдачи паспорта РФ. После этого он планирует приехать в Тюмень, чтобы заняться поисками матери и «поблагодарить ее за жизнь».
