Усыновленный в тюменском детдоме француз хочет найти биологическую мать

23 октября 2025 в 19:52
Биологическая мать Пьера бросила его в четыре года

Фото: Илья Московец © URA.RU

Усыновленный в тюменском детдоме гражданин Франции Пьер (Дмитрий) хочет вернуться в Россию, чтобы найти свою биологическую мать. Информация об этом указана на официальном сайте программы «Жди меня».

«Меня зовут Пьер (Дмитрий), я родился в городе Тюмень, Россия. В возрасте около двух лет меня нашли на Привокзальной площади в Тюмени — я просил милостыню на улице. Позже мои биологические родители приняли решение передать меня в детский дом. Когда мне исполнилось четыре года, меня усыновила семья из Франции, из города Ла Сьота, рядом с Марселем», — указано на официальном сайте телепередачи.

Мужчина добавил, что уже занимается получением российского гражданства и ждет выдачи паспорта РФ. После этого он планирует приехать в Тюмень, чтобы заняться поисками матери и «поблагодарить ее за жизнь». 

Ранее URA.RU писало о том, что на федеральном канале вышла программа «Мужское / Женское», в которой приняли участие Таисия и Степан Павлюк из Тюмени. Брата и сестру бросила их мать, а спустя 17 лет на них повесили долги за дом, в котором они едва не погибли.

