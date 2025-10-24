Логотип РИА URA.RU
В ЯНАО оптимизируют работу Госжилнадзора

24 октября 2025 в 13:00
Переведут всего три ставки



Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ЯНАО уменьшат штатную численность управления по контролю за техническим состоянием, энергосбережением и энергоэффективностью зданий и сооружений. Все сокращенные ставки будут переведены в департамент Госжилнадзора.

«Документом приводится в соответствие предельная штатная численность учреждения. Ставки сотрудников будут переведены в курирующий департамент для обеспечения деятельности ведомства, на работе трудящихся изменения не отразятся», — гоборится в комментарии Госжилнадзора к документу.

Всего штатная численность управления сократится на три единицы — с 49 до 46. Произойдет это с 1 января 2026 года.

Также власти ЯНАО с 1 декабря начнут оптимизацию в учреждениях культуры региона. Об этом корреспонденту агентства рассказали источники в политических кругах. В библиотеках, музеях и домах культуры ЯНАО планируется сокращение части сотрудников, чтобы перераспределить фонд оплаты труда и повысить зарплаты тем, кто останется работать.

