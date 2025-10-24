В ЯНАО оптимизируют работу Госжилнадзора

Переведут всего три ставки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ЯНАО уменьшат штатную численность управления по контролю за техническим состоянием, энергосбережением и энергоэффективностью зданий и сооружений. Все сокращенные ставки будут переведены в департамент Госжилнадзора.

«Документом приводится в соответствие предельная штатная численность учреждения. Ставки сотрудников будут переведены в курирующий департамент для обеспечения деятельности ведомства, на работе трудящихся изменения не отразятся», — гоборится в комментарии Госжилнадзора к документу.

Всего штатная численность управления сократится на три единицы — с 49 до 46. Произойдет это с 1 января 2026 года.

