Топ-3 креативных подработок в ЯНАО для молодежи и студентов без опыта работы

На Ямале студентам и молодежи без опыта работы доступны интересные и креативные варианты временной занятости, позволяющие не только заработать, но и развить навыки, которые пригодятся в будущей карьере. Особенно востребованными становятся вакансии, которые позволяют работать неполный день либо только по вечерам и выходным, без ущерба для образовательного процесса. В ЯНАО такие предложения появляются во множестве сфер, включая творческую, организационную и индустрию развлечений. Специалисты «Авито Работы» собрали для URA.RU интересные предложения, которые идеально подходят для активных молодых людей, ищущих подработку с гибким графиком.

Вакансия аниматора: работа для творческих студентов

Одна из самых креативных и востребованных подработок — вакансия аниматора. Это идеальный вариант для студентов, которые любят работать с детьми, имеют активную жизненную позицию и способны создавать праздничное настроение. Обязанности включают проведение игр, квестов, тематических встреч и праздничных мероприятий.

Работа аниматором, как правило, не требует опыта — все обучение происходит на месте. График максимально удобен для студентов: смены проходят вечером в будние дни и днем по выходным, по 2–3 часа в день. Такой формат позволяет легко совмещать подработку с учебой. Размер оплаты в ЯНАО довольно привлекательный: от 50 тысяч рублей в месяц. Это значительно выше средней подработки в сфере обслуживания или ритейла, а также дает студенту шанс проявить креативность и делать людей счастливыми.

Администратор-менеджер в столярной школе: уникальный опыт и гибкий формат

Для тех, кто меньше ориентирован на развлечения, но хочет попробовать себя в управлении и коммуникациях, подойдет вакансия администратора-менеджера в столярной школе. Совместить обучение с этим видом деятельности позволяют гибридный формат работы (дистанционно плюс немного офлайн) и свободное расписание.

В обязанности администратора входит консультирование клиентов, поддержка работы в CRM-системе, помощь в продвижении образовательного проекта и коммуникация с партнерами. Работать предстоит преимущественно удаленно — 80% времени, лишь иногда требуется визит в школу. График гибкий: рабочее время распределяется внутри диапазона 10:00–20:00. Оплата складывается из фиксированной части (от 20 тысяч рублей) и бонуса — 5% за каждого привлеченного клиента. Вариант для целеустремленных студентов, интересующихся образовательной сферой и развивающих управленческие навыки.

Администратор квест-парка: старт в событийном бизнесе